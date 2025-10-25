Monaco-Tolosa in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Scopri dove vedere Monaco-Tolosa in streaming gratis su Bet365. Analisi, formazioni del match di Ligue 1 con i monegaschi a caccia della svolta

Stefano Sorce 25 ottobre - 01:30

Dopo un avvio sottotono e un cambio in panchina che non ha ancora prodotto gli effetti sperati, il Monaco è chiamato a reagire. Sabato 25 ottobre, alle ore 19, sfida in casa il Tolosa. Guarda ora Monaco-Tolosa GRATIS in streaming live su Bet365!

Il match potrà essere seguito in diretta streaming gratuita su Bet365, piattaforma che offre la visione live a tutti gli utenti registrati.

Come arrivano le due squadre — Il pareggio in Europa contro il Tottenham ha confermato una squadra solida, ma ancora lontana dai livelli che la rosa lascerebbe presagire. Il Monaco non perde da tre gare, ma nemmeno vince, e questo pesa su una classifica che oggi lo vede fuori dalle posizioni europee. Pocognoli chiede più concretezza sotto porta e una reazione di carattere. Il potenziale offensivo non manca: Balogun, Ansu Fati e Akliouche possono far male a chiunque, ma serve più precisione negli ultimi 20 metri. In difesa, invece, il tecnico spera di dare continuità al reparto dopo la buona prova contro gli Spurs.

Dall’altra parte c’è un Tolosa che arriva da due vittorie consecutive e ha lasciato alle spalle un periodo difficile. La squadra di Carles Martínez Novell ha ritrovato ritmo e fiducia, con un attacco che finalmente ha cominciato a girare: Magri, Gboho ed Emersson formano un tridente rapido e imprevedibile, capace di sfruttare ogni errore difensivo. Nonostante la trasferta complicata, i biancoviola viaggiano con entusiasmo e senza pressioni, consapevoli di potersela giocare contro un Monaco non ancora guarito.

Le probabili formazioni di Monaco-Tolosa — Nel Monaco, Pocognoli conferma il suo 3-4-2-1 offensivo. In porta spazio a Köhn, protetto da una difesa a tre formata da Kehrer, da tenere d'occhio sui calci d'angolo, Salisu e Caio Henrique. Sulle corsie laterali agiranno Diatta e Ouattara, con Teze e Coulibaly in mediana a dare equilibrio e dinamismo. Sulla trequarti toccherà alla coppia Akliouche-Ansu Fati supportare il centravanti Balogun, chiamato a sbloccarsi dopo alcune prestazioni altalenanti.

Il Tolosa si dispone invece con un 3-4-3 elastico. Davanti a Restes ci saranno Sidibé, Creswell e Nicolaisen. In fascia largo a Donnum e Methalie, mentre in mezzo agiranno Cásseres e Francis. Davanti spazio al tridente composto da Magri, Emersson e Gboho, pronti a colpire in velocità.

MONACO (3-4-2-1): Kohn; Kehrere, Salisu, Caio Henrique; Diatta, Teze, Coulibaly, Outtara; Akliouche, Fati; Balogun. Allenatore: Pocognoli.

TOLOSA (3-4-3): Restes; Sidibe, Creswell, Nicolaisen; Donnum, Casseres, Francis, Methalie; Magri, Emersonn, Gboho. Allenatore: Novell.

Non perdere Monaco-TolosaIN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Guarda ora la partita valida per la Ligue1 comodamente da casa o in mobilità, con statistiche e dati in tempo reale.