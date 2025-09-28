Al-Ittihad, esonerato Blanc: decisiva la sconfitta contro l’Al-Nassr di CR7

Il club vincitore della scorsa edizione della Saudi Pro League ha affidato momentaneamente la squadra a Hassan Khalifa

Jacopo del Monaco 28 settembre - 09:46

Il club saudita dell'Al-Ittihad ha esonerato Laurent Blanc. La dirigenza ha preso questa decisione dopo la sconfitta casalinga per 0-2 contro l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. I gialloneri hanno deciso di affidare temporaneamente la squadra a Hassan Khalifa nell'attesa di sapere il nome del nuovo tecnico.

Blanc esonerato dall'Al-Ittihad: il comunicato ufficiale — Ex calciatore di diverse squadre come Olympique Marsiglia, Napoli ed Inter, Blanc ha iniziato ad allenare nel 2007 sedendosi sulla panchina del Bordeaux dove ha vinto Ligue 1, Coppa di Lega Francese e ben due volte la Supercoppa nazionale. Successivamente ha allenato anche la Francia e per tre stagioni il Paris Saint-Germain, con cui ha vinto altrettanti campionati. La scorsa stagione, il classe 1965 ha firmato per l'Al-Ittihad con cui ha vinto Saudi Pro League e la coppa nazionale.

L'Al-Ittihad ha iniziato questa nuova stagione con la sconfitta nella semifinale della Supercoppa saudita contro l'Al-Nassr. In campionato, invece, ha vinto le prime tre partite ed in seguito ha perso prima all'esordio nella Champions League asiatica contro l'Al-Wahda per poi passare il turno nella coppa nazionale grazie alla vittoria contro l'Al-Wehda. Ieri sera, i gialloneri hanno perso 0-2 in casa contro l'Al-Nassr, che ha portato a casa i tre punti grazie ai gol del solito Cristiano Ronaldo e dell'ex Liverpool Sadio Mané. Questa sconfitta ha portato l'Al-Ittihad ad esonerare il francese e, con un comunicato ufficiale, ha fatto sapere che in attesa del prossimo allenatore è stato scelto Khalifa come tecnico ad interim.

"L'Al-Ittihad annuncia la conclusione del contratto di Laurent Blanc e del suo staff tecnico. La dirigenza del club esprime i suoi più sinceri ringraziamenti per i loro sforzi nel corso dell'ultimo periodo ed augura loro successi negli incarichi futuri. Il club ha deciso di affidare la Prima Squadra a Hassan Khalifa, che avrà come assistente Ivan Carrasco, allenatore della squadra Under 21. Questa soluzione durerà fino a quando il club non troverà l'accordo col nuovo staff tecnico che abbia le stesse ambizioni dell'Al-Ittihad e che possa raggiungere gli obiettivi della squadra e le aspirazioni dei tifosi".