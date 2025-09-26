Luis Enrique è intervenuto quest'oggi in conferenza stampa, alla vigilia della sfida del suo Paris Saint Germain contro l'Auxerre. Dopo la sconfitta di lunedì scorso nel "Classique" contro il Marsiglia, i campioni di Francia devono rimediare subito per cercare di non perdere altri punti. Il tecnico dei parigini è ritornato sul ko contro la formazione di De Zerbi, offrendo il suo punto di vista.
Luis Enrique: “Orgoglioso di questo PSG, ma dobbiamo sempre fare di più”
Le parole di Luis Enrique in conferenza prima del match contro l'Auxerre—
Domani sera alle 21:05, si svolgerà al Parco Dei Principi la sesta giornata di Ligue 1, tra la squadra campione di Francia, il Psg, e l'Auxerre di Christophe Pellissier. Luis Enrique in conferenza è tornato a soffermarsi sugli errori fatti nelle scorse partite: "Gli errori semplici sono spesso legati al contesto della partita. I giocatori sono umani. Come allenatore non devo arrabbiarmi, ma accettare ciò che succede, è lecito. Domani e contro il Barcellona lavoreremo per migliorare e per ottenere il massimo".
L'ex tecnico della Spagna ha dichiarato successivamente: "Ci chiediamo sempre se ciò che abbiamo preparato ha funzionato o meno. È un processo permanente, i giocatori lo sanno e lo accolgono nel modo migliore".
Luis Enrique ha poi espresso la sua felicità e soddisfazione per gli incoronamenti del PSG e Dembele: "Siamo la miglior squadra del mondo e siamo contenti di questo. Vedere Dembélé premiato è stata un'emozione incredibile, se lo merita. Lunedì è stato quasi perfetto, nonostante la sconfitta.
