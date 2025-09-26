Luis Enrique: “Orgoglioso di questo PSG, ma dobbiamo sempre fare di più”

Prima della partita contro l'Auxerre, l'allenatore del Psg Luis Enrique ha voluto rilasciare in conferenza diversi elogi per la sua squadra

Giammarco Probo 26 settembre 2025 (modifica il 26 settembre 2025 | 16:48)

Luis Enrique è intervenuto quest'oggi in conferenza stampa, alla vigilia della sfida del suo Paris Saint Germain contro l'Auxerre. Dopo la sconfitta di lunedì scorso nel "Classique" contro il Marsiglia, i campioni di Francia devono rimediare subito per cercare di non perdere altri punti. Il tecnico dei parigini è ritornato sul ko contro la formazione di De Zerbi, offrendo il suo punto di vista.

Le parole di Luis Enrique in conferenza prima del match contro l'Auxerre — Domani sera alle 21:05, si svolgerà al Parco Dei Principi la sesta giornata di Ligue 1, tra la squadra campione di Francia, il Psg, e l'Auxerre di Christophe Pellissier. Luis Enrique in conferenza è tornato a soffermarsi sugli errori fatti nelle scorse partite: "Gli errori semplici sono spesso legati al contesto della partita. I giocatori sono umani. Come allenatore non devo arrabbiarmi, ma accettare ciò che succede, è lecito. Domani e contro il Barcellona lavoreremo per migliorare e per ottenere il massimo".

L'ex tecnico della Spagna ha dichiarato successivamente: "Ci chiediamo sempre se ciò che abbiamo preparato ha funzionato o meno. È un processo permanente, i giocatori lo sanno e lo accolgono nel modo migliore".

Luis Enrique ha poi espresso la sua felicità e soddisfazione per gli incoronamenti del PSG e Dembele: "Siamo la miglior squadra del mondo e siamo contenti di questo. Vedere Dembélé premiato è stata un'emozione incredibile, se lo merita. Lunedì è stato quasi perfetto, nonostante la sconfitta.