Jacopo del Monaco 11 novembre - 09:44

All'inizio del mese di ottobre, l'Al-Ittihad ha ingaggiato Sergio Conceição come nuovo allenatore della prima squadra. Il portoghese ex Milan ha sostituito l'esonerato Laurent Blanc e ha firmato un contratto biennale. Tuttavia, secondo alcuni media come il quotidiano portoghese A Bola si parla già di una possibile partenza a fine stagione e il club saudita ha già in mente il nome del prossimo tecnico.

Al-Ittihad, è già finita con Sergio Conceição? Ecco il possibile sostituito — Dopo l'esperienza al Milan, terminata con la vittoria della Supercoppa Italiana, la sconfitta in finale di Coppa Italia e l'ottavo posto in Serie A, Conceição ha intrapreso una nuova avventura in Medio Oriente, la prima al di fuori del continente europeo. Il classe 1974 ha firmato per l'Al-Ittihad, squadra in cui giocano grandi campioni come il Pallone d'Oro 2022 Karim Benzema e l'ex Chelsea N'Golo Kanté. Dal suo arrivo, il tecnico lusitano ha collezionato tre vittorie, tra cui quella in King's Cup eliminando l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, due pareggi ed altrettante partite ed i gialloneri, detentori della Saudi Pro League, occupano l'ottavo posto con 11 punti.

Anche se ha firmato soltanto un mese fa, il destino dell'allenatore portoghese sembra già segnato e, per questo motivo, secondo alcuni media l'Al-Ittihad ha in mente il prossimo nome per la panchina. Come riportato dal quotidiano francese L'Equipe, a fine stagione Conceição potrebbe lasciare la panchina del club saudita per far spazio a Didier Deschamps, il quale lascerebbe la panchina della Nazionale Francese dopo il Mondiale. Anche se ha già ricevuto delle offerte, il ct transalpino ha dichiarato in una recente intervista di non aver ancora preso una scelta sulla sua prossima avventura. Secondo alcuni media dell'Arabia Saudita, tra l'altro, Conceição non ha un buon rapporto con lo spogliatoio. Per di più, le due sconfitte casalinghe contro Al-Hilal ed Al-Ahli e l'attuale posizione in classifica hanno peggiorato ulteriormente la situazione.