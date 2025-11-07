Didier Deschamps , commissario tecnico della Francia , ha comunicato la lista dei calciatori convocati per la sosta delle Nazionali che sta per iniziare. Si tratta dell'ultima di quest'anno ed i transalpini affronteranno prima l' Ucraina e poi l' Arzebaijan in occasione delle sfide di qualificazione ai Mondiali . Tra i soliti nomi ed assenze importanti, spicca la chiamata per N'Golo Kanté , il quale torna tra le fila dei Coqs dopo un anno.

Le convocazioni della Francia: Kanté torna un anno dopo l'ultima volta

Nella sosta per le Nazionali che sta per iniziare, la Francia di Deschamps cercherà di staccare il pass per il Mondiale del prossimo anno, che si giocherà in Canada, Messico e Stati Uniti. I transalpini giocheranno prima in casa contro l'Ucraina il 13 novembre e, tre giorni più tardi, andranno in trasferta per affrontare l'Arzebaijan. Per queste due sfide, non solo mancheranno giocatori come il rossonero Adrien Rabiot ed il nerazzurro Marcus Thuram, ma non ci saranno nemmeno Aurelien Tchouameni ed il Pallone d'Oro Ousmane Dembélé. Entrambi, infatti, sono indisponibili a causa dei rispettivi infortuni. Nella lista dei convocati, poi, figura anche il nome di N'Golo Kanté. Il centrocampista dell'Al-Ittihad, di recente, ha fornito buonissime prestazioni che gli sono valse il ritorno in Nazionale ad un anno di distanza dall'ultima volta.