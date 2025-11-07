derbyderbyderby calcio estero Francia, le convocazioni di Deschamps: Kanté torna in nazionale dopo un anno

Francia, le convocazioni di Deschamps: Kanté torna in nazionale dopo un anno

Il centrocampista dell'Al-Ittihad torna in Nazionale dopo un anno, mentre non ci saranno Dembélé e Tchouameni per infortunio
Jacopo del Monaco
Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha comunicato la lista dei calciatori convocati per la sosta delle Nazionali che sta per iniziare. Si tratta dell'ultima di quest'anno ed i transalpini affronteranno prima l'Ucraina e poi l'Arzebaijan in occasione delle sfide di qualificazione ai Mondiali. Tra i soliti nomi ed assenze importanti, spicca la chiamata per N'Golo Kanté, il quale torna tra le fila dei Coqs dopo un anno.

Jeddah, Arabia Saudita - 24 ottobre 2025: N'Golo Kanté durante la partita contro l'Al-Hilal. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

Le convocazioni della Francia: Kanté torna un anno dopo l'ultima volta

Nella sosta per le Nazionali che sta per iniziare, la Francia di Deschamps cercherà di staccare il pass per il Mondiale del prossimo anno, che si giocherà in Canada, Messico e Stati Uniti. I transalpini giocheranno prima in casa contro l'Ucraina il 13 novembre e, tre giorni più tardi, andranno in trasferta per affrontare l'Arzebaijan. Per queste due sfide, non solo mancheranno giocatori come il rossonero Adrien Rabiot ed il nerazzurro Marcus Thuram, ma non ci saranno nemmeno Aurelien Tchouameni ed il Pallone d'Oro Ousmane Dembélé. Entrambi, infatti, sono indisponibili a causa dei rispettivi infortuni. Nella lista dei convocati, poi, figura anche il nome di N'Golo Kanté. Il centrocampista dell'Al-Ittihad, di recente, ha fornito buonissime prestazioni che gli sono valse il ritorno in Nazionale ad un anno di distanza dall'ultima volta.

Di seguito, l'elenco dei giocatori convocati dal ct Deschamps:

  • Portieri: Lucas Chevalier (Paris Saint-Germain); Mike Maignan (Milan); Brica Samba (Stade Rennais)

  • Difensori: Lucas Digne (Aston Villa); Malo Gusto (Chelsea); Lucas Hernández (Psg); Theo Hernández (Al-Hilal); Ibrahima Konaté (Liverpool); Jules Koundé (Barcellona); William Saliba (Arsenal); Dayot Upamecano (Bayern Monaco)

  • Centrocampisti: Eduardo Camavinga (Real Madrid); N'Golo Kanté (Al-Ittihad); Manu Koné (Roma); Michael Olise (Bayern Monaco); Warren Zaire-Emery (Psg)

  • Attaccanti: Kylian Mbappé (Real Madrid), Maghnes Akliouche (Monaco), Barcola, Rayan Cherki (Manchester City), Hugo Ekitiké (Liverpool), Randal Kolo Muani (Tottenham), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Christopher Nkunku (Milan)

