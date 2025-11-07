Dopo l'infortunio, il centrocampista del Real Madrid rientra tra i convocati nei quali spicca anche la giovane promessa Alex Scott. Primo impegno il 12 novembre contro la Serbia.

Mattia Celio Redattore 7 novembre - 15:48

Thomas Tuchel ha diramato la lista dei 25 convocati dell’Inghilterra per le ultime due partite di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Serbia e Albania. I Tre Leoni scenderanno in campo contro i serbi giovedì 13 novembre a Wembley, mentre la sfida contro la squadra di Sylvinho si giocherà domenica 16 a Tirana. Inghilterra che, come ricordiamo, ha già in tasca il pass per il Mondiale.

Inghilterra, i convocati per Serbia e Albania: tornano Foden e Bellingham, novità Alex Scott — Archiviata da tempo la qualificazione al prossimo Mondiale, l'Inghilterra si prepara per le ultime due partite del girone, importanti ora per chiudere primi a punteggio pieno. La squadra di Thomas Tuchel sarà impegnata giovedì 13 novembre a Wembley contro la Serbia, mentre domenica 16 ci sarà la sfida contro l'Albania all'Arena Nazionale di Tirana. In vista dei due impegni, il tecnico tedesco ha convocato 25 giocatori.

Tra le novità spicca il ritorno di Jude Bellingham, Phil Foden e Adam Wharton, oltre al rientro tra i portieri di Nick Pope. Ovviamente ci sarà l'onnipresente Harry Kane e anche Marcus Rashford, protagonista di un ottimo inizio con il Barcellona. Ma la sorpresa è la prima convocazione in assoluto per il giovane centrocampista del Bournemouth, Alex Scott. Classe 2003, il nativo di Guernesey è stato uno dei principali artefici della vittoria dell'Inghilterra nell'ultimo Europeo U21.

"Alex ha mostrato maturità, qualità e grande personalità in Premier League. È pronto per fare il passo successivo", ha spiegato Tuchel. Dopo aver vinto il premio miglior giovane Championship nel 2023 con la maglia del Bristol City, nello stesso anno si è trasferito alle Cherries dove, fino ad ora, ha totalizzato 55 presenze e 3 reti. Per il 22 enne un ottimo salto di qualità.

I 25 convocati dell'Inghilterra — Portieri: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle United)

Difensori: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City)

Centrocampisti: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa), Alex Scott (AFC Bournemouth), Adam Wharton (Crystal Palace)

Attaccanti: Jarrod Bowen (West Ham United), Eberechi Eze (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Monaco), Marcus Rashford (Barcellona), ​​Bukayo Saka (Arsenal)