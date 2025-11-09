Quest'estate, il Chelsea ha acquistato Garnacho dal Manchester United per una cifra che si avvicina ai 60 milioni di euro bonus compresi. Fino ad ora, l'argentino classe 2004 ha segnato soltanto due gol coi londinesi prima contro il Sunderland e poi contro il Qarabag nell'ultima giornata di Champions League . Ieri sera, durante la partita di Premier League contro il Wolverhampton, l'attaccante ha fornito un ottima prestazione finendo anche a referto grazie a due assist : uno per Malo Gusto , rete che ha sbloccato l'incontro; l'altro per Pedro Neto , gol del 3-0 finale. Il secondo gol dei Blues, invece, l'ha segnato João Pedro ed il Chelsea, ieri, ha conquistato tre punti importanti.

Ai microfoni di Sky Sports UK, Maresca ha parlato della partita facendo anche i complimenti a Garnacho: "Ha giocato molto bene. Non solo col pallone tra i piedi, ma anche in fase di non possesso e soprattutto quando pressava ed è ciò che voglio vedere dai miei esterni. Lui, Pedro Neto ed Estevão stanno giocando bene e vogliamo che tutti loro vadano bene". Poi ha parlato anche del gol di Malo Gusto: "Mi viene da dire finalmente. La scorsa stagione Cucurella faceva queste reti e Malo, in diverse occasioni, è andato molto vicino al gol e stasera ha realizzato quello che ha sbloccato la partita". In conclusione, ha rilasciato una dichiarazione sui progressi della squadra: "Sono più rumori che vengono da fuori. Internamente, pensiamo che a livello di club e di squadra stiamo andando nella giusta direzione".