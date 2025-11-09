Sia i padroni di casa che la squadra ospite vanno a caccia di tre punti importanti, che potrebbero una delle due al secondo posto

Jacopo del Monaco 9 novembre - 10:10

L'undicesima giornata della Premier League terminerà con un big match che metterà di fronte il Manchester City ed il Liverpool. Le due potenze della massima competizione inglese si affronteranno oggi alle ore 17:30 presso l'Etihad Stadium e, in attesa del calcio d'inizio, ecco a voi le statistiche riguardanti i precedenti tra gli unici due club che, dalla stagione 2017/2018, hanno vinto il campionato.

Manchester City-Liverpool, i precedenti — Le due compagini, allenate rispettivamente dallo spagnolo Pep Guardiola e dall'olandese Arne Slot, sono molto vicine in classifica e c'è soltanto un punto di distanza. I padroni di casa, terzi con 19 punti, arrivano a questo match dopo due vittorie contro Bournemouth in campionato e Borussia Dortmund in Champions League. Anche la squadra Campione d'Inghilterra, negli ultimi due match disputati, ha conquistato la vittoria battendo prima l'Aston Villa e poi il Real Madrid.

Questo pomeriggio andrà in scena il 195esimo scontro tra le due squadre ed il Liverpool ha le statistiche dalla sua parte con 92 vittorie, 50 pareggi e 52 sconfitte. Il Manchester City non vince una partita contro i Reds dal 1° aprile di due anni fa, quando tra le mura amiche hanno vinto 4-1 grazie ai gol di Julian Álvarez, De Bruyne, Gundogan e Grealish che hanno risposto alla rete del momentaneo 0-1 di Mohamed Salah. Quest'ultimo, con 13 reti, è il secondo per marcature nel big match ed al primo posto c'è il gallese Ian Rush a quota 15. Anche i numeri riguardanti i gol vanno dalla parte dei Reds: 344 contro i 271 dei Citizens.

Le statistiche in campionato — Nella scorsa edizione del campionato, il Liverpool ha vinto contro il City sia all'andata che al ritorno con lo stesso risultato, ovvero 2-0 con Salah che ha segnato in entrambi i match. Considerando i 174 precedenti tra la vecchia First Division e l'attuale Premier, i Reds hanno ottenuto la vittoria 82 volte ed i Blue Moon sono a quota 46, mentre le partite terminate in parità sono state 46. Nella giornata odierna, il Liverpool potrebbe ottenere il quinto risultato utile di fila in Premier contro il City, cosa che non accade dal periodo marzo 2015-marzo 2017. Considerando soltanto gli 87 incontri di campionato giocati a Manchester, i padroni di casa hanno vinto 32 volte, soltanto due in più rispetto al Liverpool ed i pareggi sono stati 25.