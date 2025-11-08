Entrambe le squadre vanno a caccia di tre punti fondamentali per continuare ad inseguire l'Arsenal di Arteta

Jacopo del Monaco 8 novembre 2025 (modifica il 8 novembre 2025 | 20:32)

Due big del calcio inglese del calibro di Manchester City e Liverpool chiuderanno l'undicesima giornata della Premier League e, di seguito, vi forniremo le informazioni sul dove vedere il big match. Le due squadre si affronteranno domani pomeriggio alle ore 17:30 presso l'Etihad Stadium.

Manchester City-Liverpool, dove vedere la partita — Entrambe le squadre puntano ad una vittoria che può essere fondamentale ai fini della classifica e, soprattutto, per restare sulla scia dell'Arsenal che si trova al primo posto. La grande partita che mette di fronte il Manchester City ed il Liverpool avrà inizio domani alle ore 17:30 e sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Arena. La diretta streaming della sfida, invece, si potrà vedere su Sky Go e NOW TV.

La situazione delle due squadre — Ad oggi, il Liverpool allenato da Arne Slot si trova al quarto posto con 18 punti totalizzati grazie alle sei vittorie in dieci giornate di campionato e, fino ad ora, non ha mai ottenuto un pareggio a livello nazionale. Negli ultimi due turni della massima competizione inglese, i Reds hanno perso 3-2 fuori casa contro il Brentford e poi hanno vinto 2-0 tra le mura amiche contro l'Aston Villa. Pochi giorni fa, la squadra Campione d'Inghilterra ha ospitato il Real Madrid in occasione della quarta giornata di Champions League e ha vinto 1-0 grazie al gol dell'argentino Alexis Mac Allister.

Il Manchester City di Pep Guardiola, dal canto suo, occupa attualmente la seconda posizione in Premier con 19 punti, a -6 dall'Arsenal capolista. Dopo la sconfitta per 1-0 contro l'Aston Villa di fine ottobre, i mancuniani hanno ottenuto tre vittorie di fila in altrettante competizioni. Agli ottavi di finale della Carabao Cup, hanno vinto 1-3 in casa dello Swansea City, mentre in campionato hanno battuto con lo stesso risultato, ma tra le mura amiche, il Bournemouth. Nello stesso turno della massima competizione europea citato in precedenza, i Citizens hanno affrontato in casa il Borussia Dortmund vincendo 4-1 grazie alla doppietta di Phil Foden ed alle reti di Erling Haaland e Rayan Cherki.

Probabili formazioni — Guardiola, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, dovrebbe schierare la formazione titolare e l'unica assenza è quella di Kovačić per infortunio, mentre ci sono dubbi sulla presenza dell'uzbeko Khusanov. Nel Liverpool, invece, mancheranno sempre i soliti nomi come Bajčetić, Leoni ed Alisson più altri come Frimpong, Isak e Jones.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; M. Nunes, R. Días, Gvardiol, O'Riley; N. González; B. Silva, Reijnders, Foden, Savinho; Haaland. All: Guardiola

LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Bradley, Konaté, van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitiké. All: Slot