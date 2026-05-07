Al Khelaifi ha reso il PSG grande, e adesso se lo gode. La grande gioia per il presidente dopo la gara tra abbracci e chiamate con vecchi amici.
Festa parigina all'Allianz Arena! Il PSG supera il Bayern Monaco e vola in finale
Ennesima notte di gloria per il Paris Saint Germain e il suo presidente Al Khelaifi. Lo sceicco ha finalmente portato i parigini ad essere una delle squadre più temibili d'Europa e, dopo il successo dell'anno scorso, spera nella seconda Champions League consecutiva.
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Al Khelaifi e il suo PSGCi sono voluti anni, ma finalmente il PSG domina nelle notti europee. Dopo il successo dell'anno scorso, sublimato da uno schiacciante 5-0 inflitto all'Inter di Simone Inzaghi in finale, Al Khelaifi spera di mettere in bacheca un'altra coppa dalle grandi orecchie. La vittoria con il Bayern Monaco è solo l'ennesima dimostrazione di questa squadra costruita dal presidente con la grande collaborazione del condottiero Luis Enrique.
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Come racconta RMC Sport, il presidente del club francese dopo la partita si è diretto negli spogliatoi per fare i complimenti ai suoi ragazzi, protagonisti dell'ennesima serata magica. Ha espresso loro l'orgoglio che prova nell'essere il loro presidente, e la felicità per aver raggiunto la seconda finale in due anni (la terza sotto la sua presidenza). Prima di tornare a festeggiare, una piccola parentesi sulla finale e sull'importanza che avrà per il PSG, ma per tutto il calcio francese.
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Il rispetto guadagnatoCome racconta il quotidiano francese, nel post-partita ci sono stati due episodi che raccontano quanto il presidente del PSG sia ormai rispettato da tutti nel mondo del calcio. Al Khelaifi infatti, prima di dirigersi negli spogliatoi, ha incontrato il CEO del Bayern Monaco, Jan Christian Dressen. I due si sono abbracciati e scambiati complimenti reciproci per il lavoro fatto con le due società. Essere stimati dal CEO del Bayern Monaco, che forse è la società che meglio funziona in Europa, non è cosa da poco.
Ma non è tutto, la serata del presidente è continuata con una vecchia conoscenza del PSG. Al Khelaifi ha infatti ricevuto una videochiamata da David Beckham, una delle prime stelle che il presidente ha voluto con se a Parigi. L'ex centrocampista del Manchester United si è congratulato per il livello a cui il PSG è arrivato. I calciatori invece, dopo la festa in spogliatoio, hanno cenato in gruppo con le loro famiglie in un hotel a Monaco prima di ripartire.
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