Ennesima notte di gloria per il Paris Saint Germain e il suo presidente Al Khelaifi. Lo sceicco ha finalmente portato i parigini ad essere una delle squadre più temibili d'Europa e, dopo il successo dell'anno scorso, spera nella seconda Champions League consecutiva.

Nasser Al-Khelaifi celebra con la sua medaglia da vincitore dopo il trionfo della sua squadra, che ha conquistato il primo titolo di UEFA Champions League nella storia del club, nonché il punteggio più largo mai registrato in una finale di Champions League (5-0), al termine della finale di UEFA Champions League 2025 tra Paris Saint-Germain e FC Internazionale Milano presso la Munich Football Arena il 31 maggio 2025 a Munich, Germania.

(Foto di Lars Baron/Getty Images)

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Al Khelaifi e il suo PSG

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Ci sono voluti anni, ma. Dopo il successo dell'anno scorso, sublimato da uno schiacciante 5-0 inflitto all'diin finale, Al Khelaifi spera di mettere in bacheca un'altra coppa dalle grandi orecchie. La vittoria con ilè solo l'ennesima dimostrazione di questa squadra costruita dal presidente con la grande collaborazione del condottiero

Come racconta RMC Sport, il presidente del club francese dopo la partita si è diretto negli spogliatoi per fare i complimenti ai suoi ragazzi, protagonisti dell'ennesima serata magica. Ha espresso loro l'orgoglio che prova nell'essere il loro presidente, e la felicità per aver raggiunto la seconda finale in due anni (la terza sotto la sua presidenza). Prima di tornare a festeggiare, una piccola parentesi sulla finale e sull'importanza che avrà per il PSG, ma per tutto il calcio francese.

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Il rispetto guadagnato

Come racconta il quotidiano francese, nel post-partita ci sono stati due episodi che raccontano quanto il presidente del PSG sia ormai rispettato da tutti nel mondo del calcio. Al Khelaifi infatti, prima di dirigersi negli spogliatoi, ha incontrato il CEO del Bayern Monaco,. I due si sono abbracciati e scambiati complimenti reciproci per il lavoro fatto con le due società. Essere stimati dal CEO del Bayern Monaco, che forse è la società che meglio funziona in Europa, non è cosa da poco.

David Beckham del Paris Saint-Germain in azione durante la partita di Coppa di Francia tra Paris Saint-Germain FC e Olympique de Marseille al Parc des Princes il 27 febbraio 2013 a Paris, Francia.

(Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Ma non è tutto, la serata del presidente è continuata con una vecchia conoscenza del PSG. Al Khelaifi ha infatti ricevuto una videochiamata da David Beckham, una delle prime stelle che il presidente ha voluto con se a Parigi. L'ex centrocampista del Manchester United si è congratulato per il livello a cui il PSG è arrivato. I calciatori invece, dopo la festa in spogliatoio, hanno cenato in gruppo con le loro famiglie in un hotel a Monaco prima di ripartire.

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