Le polemiche arbitrali, nel mondo del calcio, non mancano mai. Questa volta, al centro della bufera, è finito il direttore di gara della partita di ieri sera, fra Bayern Monaco e PSG: L'1-1 dell'Allianz Arena ha regalato la finale di Champions Leauge ai parigini, ma i bavaresi e la stampa tedesca hanno duramente contestato l'operato del signor Joao Pedro Pinheiro

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 19 APRILE: Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, festeggia la vittoria dopo la partita di Bundesliga tra Bayern Monaco e Stoccarda all'Allianz Arena il 19 aprile 2026 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Leonhard Simon/Getty Images)

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Bayern Monaco-PSG: polemiche arbitrali

Non è bastato il gol dinel finale agli uomini di, mentre alla squadra diè bastata la retead inizio partita per agguantare la qualificazione alla finale di Budapest. Terminata la gara, però, sono cominciate le polemiche relative a due decisioni prese dall'arbitro della gara, il portoghese Pinheiro.

Sono due, infatti, gli episodi incriminati. Il primo è un tocco di mano di Nuno Mendes, non fischiato. L'arbitro, infatti, su indicazione del guardialinee, in quella occasione, fischiò un precedente contatto di mano, ma di Laimer. Il secondo episodio è sempre un fallo di mano non fischiato, su un tocco di Joao Neves nella sua area di rigore. Tutti e due questi eventi hanno scatenato furiose proteste della panchina bavarese.

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La Bild tuona contro l'arbitro Pinheiro

Il primo a parlare, gridando allo scandalo, è stato l'allenatore del Bayern, Vincent Kompany: "È come se una mano avesse indirizzato tutto nella direzione sbagliata per noi". Gli ha fatto eco il CEO del club, Jan-Christian Dreesen, secondo il quale il direttore di gara scelto non era abbastanza esperto per una gara così importante: "È sconcertante che un arbitro con sole 15 presenze in Champions League sia stato autorizzato a dirigere una partita di questa importanza. E questo potrebbe spiegare alcune delle decisioni che ha preso oggi", ha dichiarato.

Infine, oggi, la volta del noto quotidiano tedesco Bild che ha titolato sul suo sito web senza mezzi termini: "Scandalo arbitrale!".

🗣️ “We will try again” - Coach Kompany ❤️🤍 pic.twitter.com/IW6ubNnKLT — FC Bayern (@FCBayernEN) May 7, 2026

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