La punta centrale della squadra tedesca ha mantenuta attiva una striscia di partite a segno che dura dal 5 luglio del 2025
Bayern Monaco campione di Germania! Parte la festa all'Allianz Arena
L’attaccante inglese Harry Kane è arrivato a 55 gol e 7 assist in questa stagione con il Bayern Monaco. Una carriera straordinaria che, almeno per quest’anno, non coinciderà con la vittoria della Champions League. Per un giocatore che se la meriterebbe assolutamente.
Il ruolo dell’attaccante è sicuramente uno dei più complessi del calcio. Il fatto che Kane stia vivendo la sua miglior stagione proprio a 32 anni non è un caso. È anzi un simbolo di come spesso le punte centrali alti e forti fisicamente migliorino col tempo.
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Kane: ecco perché vincerà la Scarpa d’OroTrentadue anni e un valore di mercato che si aggira sui settanta milioni di euro. Un attaccante senza tempo e dalle doti infinite. Quest’anno quasi sicuramente vincerà la Scarpa d’Oro. Anche se siamo sicuri che scambierebbe qualsiasi trofeo individuale per la vittoria di un trofeo collettivo, Champions o Mondiale che sia. Tra l’altro, se dovesse vincere il Mondiale con l’Inghilterra, sarebbe senza nessun dubbio il vincitore del prossimo Pallone d’Oro.
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Il record che sta tenendo vivo Harry KaneHarry Kane, con il gol segnato ieri al minuto 94, non è riuscito a evitare l’eliminazione dalla Champions League per il Bayern Monaco. Che ha dovuto opporsi a un PSG più forte. Però l’attaccante inglese è riuscito a far segnare la sua squadra per la cinquantaseiesima volta di fila.
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