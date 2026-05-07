L’attaccante inglese Harry Kane è arrivato a 55 gol e 7 assist in questa stagione con il Bayern Monaco. Una carriera straordinaria che, almeno per quest’anno, non coinciderà con la vittoria della Champions League. Per un giocatore che se la meriterebbe assolutamente.

Il ruolo dell’attaccante è sicuramente uno dei più complessi del calcio. Il fatto che Kane stia vivendo la sua miglior stagione proprio a 32 anni non è un caso. È anzi un simbolo di come spesso le punte centrali alti e forti fisicamente migliorino col tempo.

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 18 MARZO: Harry Kane dell'FC Bayern Monaco segna il secondo gol della sua squadra durante la partita di ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2025/26 tra FC Bayern München e Atalanta BC alla Football Arena Munich il 18 marzo 2026 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

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Kane: ecco perché vincerà la Scarpa d’Oro

Trentadue anni e un valore di mercato che si aggira sui

. Un attaccante senza tempo e dalle doti infinite. Quest’anno quasi sicuramente vincerà la Scarpa d’Oro. Anche se siamo sicuri che scambierebbe qualsiasi trofeo individuale per la vittoria di un trofeo collettivo, Champions o Mondiale che sia. Tra l’altro, se dovesse vincere il Mondiale con l’Inghilterra, sarebbe senza nessun dubbio il vincitore del prossimo Pallone d’Oro.

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Il record che sta tenendo vivo Harry Kane

Harry Kane, con il gol segnato ieri al minuto 94, non è riuscito a evitare l’eliminazione dalla Champions League per il Bayern Monaco. Che ha dovuto opporsi a un PSG più forte. Però l’attaccante inglese è riuscito a far segnare la sua squadra per la

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Infatti il Bayern, l’ultima volta che non è andato a segno in una partita ufficiale, è stato contro il PSG il

. Perciò se nelle ultime tre partite della stagione contro Wolfsburg, Colonia e Stoccarda troverà ancora il gol in tutte e tre, vuol dire che in tutto l’anno il Bayern avrà sempre segnato. Il record in Europa lo detiene sempre il Bayern Monaco, che tra il 2020 e il 2021 ha segnato per 85 partite consecutivamente.

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