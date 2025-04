Al-Nassr contro Al Hilal: il pronostico del big match d’Arabia

Momento cruciale della stagione: con una vittoria nel big match la squadra di Ronaldo può riaprire il campionato arabo.

Lorenzo Maria Napolitano 4 aprile - 16:40

Al Hilal e Al-Nassr sono due squadre che negli ultimi anni abbiamo sentito nominare parecchio. Sono tra le squadre più forti e blasonate dell'Arabia Saudita, nonché quelle che più di altre possono vantare una moltitudine di campioni di primissimo livello. Salutato Neymar, infatti, l'Al Hilal ha comunque una squadra ricca di talento: partendo dal ruolo di estremo difensore, in cui gioca il portiere marocchino Bono, passando per i due grandi ex Serie A Kalidou Koulibaly e Milinkovic-Savić e concludendo con il serbo Mitrović. L'Al-Nassr, invece, oltre che a Cristiano Ronaldo, vera star della squadra, punta sull'ex Inter Marcelo Brozović, Sadio Mané ed il neo campione d'Europa Laporte in difesa.

La classifica e gli ultimi risultati — L'anno scorso è stato l'Al Hilal a trionfare, ma quest'anno molto probabilmente, salvo sorprese, cederà il posto all'Al-Hittiad (la squadra in cui militano, tra gli altri, Benzema, Fabinho e Kante per intenderci). Sono questi ultimi infatti a vedere tutti dall'alto giunti alla ventinovesima giornata e godono di un significativo vantaggio sull'Al Hilal di quattro punti. Le ultime battute d'arresto, però, hanno riaperto i giochi e dunque questa sfida ha la possibilità di riaprire completamente il campionato. L'Al Hilal conta 57 punti, l'Al Hittiad 61, ed infine la squadra di Stefano Pioli addirittura 51. Con una vittoria, però, metterebbe sotto pressione i rivali.

D'altronde può contare sul bionico di Madeira, che continua a sfornare prestazioni da urlo che gli permettono di tenere ben ancorata la vetta della classifica marcatori della Saudi Pro League. L'attaccante portoghese ha segnato ben 19 gol e tiene ad una buona distanza, anche se non troppo sicura, Hamdallah, dell'Al-Shabab. Entrambe le squadre sono reduci da un momento altalenante: l'Al-Nassr ha totalizzato sette punti in cinque partite, mentre la formazione allenata da Jorge Jesus nove, ottenendo una vittoria in più ma incassando le stesse due sconfitte.

Visualizza questo post su Instagram

Il pronostico della sfida — Il gioco offensivo dell'Al Hilal è sicuramente un fattore di cui tenere conto in questo sentitissimo match. Infatti, la formazione di Jorge Jesus vanta il miglior attacco del campionato arabo e senz'altro riuscirà a segnare almeno una rete. Come ogni squadra con un forte imprinting offensivo, a volte lascia diverso spazio nella retrovia, che potrà ben essere sfruttato dalla velocità di Sadio Mané e dall'esperienza di Cristiano Ronaldo.

Dunque ci aspettiamo una partita ricca di emozioni, particolarmente combattuta e che potrebbe regalarci spettacolo. L'ex calciatore del Real Madrid, tra l'altro, non è riuscito a gonfiare la rete contro l'Al Hilal nel match d'andata, terminato in parità (1-1). Dunque ci si aspetta che riuscirà ad essere decisivo in questa occasione, particolarmente delicata per le sorti dell'intero campionato arabo.