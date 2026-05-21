Nel corso della giornata odierna andranno in scena ben sette partite della Saudi Pro League. Nel Paese del Merio Oriente, infatti, sta per terminare la massima divisione nazionale con i restanti match del trentaquattresimo nonché ultimo turno. Ci sono ancora dei verdetti da definire tra salvezza, posti per le competizioni internazionali ma, cosa più importante, la vittoria finale del campionato. Per quest'ultima, le protagoniste sono l'Al-Nassr di Jorge Jesus e l'Al-Hilal che ha come allenatore l'ex Lazio ed Inter Simone Inzaghi.

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Al-Nassr ed Al-Hilal per il titolo della Saudi Pro League: le combinazioni

In questo momento, la classifica della massima divisione saudita recita: Al-Nassr primo conpunti; Al-Hilal secondo visto che ha totalizzatopunti, quindi due in meno della capolista. Entrambe le squadre hanno fatto un ottimo percorso in campionato. Tuttavia, la capolista ha perso quattro partite mentre la seconda in classifica, nonostante sia ancora imbattuta, ha ottenuto ben. Alle oredi stasera, l'Al-Nassr ospiterà all'Al-Awwal Park ilche sta lottando per la salvezza. Allo stesso orario, l'Al-Hilal giocherà in casa dell', il quale non ha nulla per cui combattere se non i tre punti.

Riyadh, Arabia Saudita - 12 maggio 2026: Theo Hernández dell'Al Hilal ringrazia i tifosi dopo la partita di Saudi Pro League tra Al Nassr ed Al Hilal all'Al-Awwal Park. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

Indipendentemente dal risultato dell'Al-Hilal, che sia esso una vittoria, un pareggio o una sconfitta, l'Al-Nassr in cui giocano Cristiano Ronaldo, João Felix e Marcelo Brozović vincerebbe il titolo di Campione d'Arabia Saudita nel caso in cui dovesse ottenere lo stesso risultato dei grandi rivali.

Se la capolista dovesse pareggiare contro il Damac e l'Al-Hilal vincesse, le due squadre andrebbero a pari punti ma a conquistare il titolo sarebbe la squadra di Inzaghi perché ha gli scontri diretti a favore (2-1 all'andata ed 1-1 al ritorno). L'Al-Hilal in cui giocano Theo Hernández, Sergej Milinković-Savić e Kalidou Koulibaly vincerebbe il campionato in caso di vittoria contro l'Al-Fayha sperando nella sconfitta dell'Al-Nassr contro il Damac.

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