L'Al-Nassr è pronto ad accogliere il nuovo allenatore. Dopo l'addio di Stefano Pioli, prossimo a trasferirsi alla Fiorentina , il club saudita avrebbe scelto Jorge Jesus per la panchina nella prossima stagione. Come riporta A Bola, tra il club e il tecnico portoghese ci sarebbe un principio di accordo e si andrebbe per chiudere tutto intorno alla prossima settimana.

Al momento si parlerebbe di un contratto biennale, valido quindi fino al 2027, e proprio i termini della durata e le modalità del contratto sarebbero al momento in fase di negoziazione. Se alla fine la trattativa dovesse andare a buon fine, l'ex allenatore di Sporting Lisbona e Benfica si ritroverebbe ad allenare Cristiano Ronaldo, che ha da poco rinnovato il contratto con i gialloblu. L'obiettivo per la stagione 2025-26 è già chiaro: conquistare il campionato saudita, traguardo non ancora raggiunto da CR7 da quando si è trasferito in Arabia.