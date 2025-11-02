In occasione della settima giornata della Saudi Pro League, l'Al-Nassr ha ospitato l'Al-Fayha. Dopo l'iniziale vantaggio al 13' della squadra ospite con la rete dell'ex Valencia e Getafe Jason , i padroni di casa hanno ribaltato la situazione grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo. L'ex attaccante di Juventus e Real Madrid ha prima segnato al minuto 37 e poi, a seguito di un lungo check del VAR , ha realizzato su calcio di rigore il gol vittoria al 14esimo minuto di recupero del secondo tempo. Grazie a questi tre punti conquistati, i Faris Najd restano saldi al primo posto in classifica per di più a punteggio pieno, avendo vinto tutti i match di campionato.

Al minuto 20 della gara, Coman aveva segnato la rete del pareggio poi annullata dal VAR per un fuorigioco millimetrico dell'ex Liverpool Sadio Mané. Nonostante la vittoria, Jorge Jesus ha criticato la rete tolta rispondendo anche alle polemiche di Pedro Emanuel, allenatore della squadra avversaria: "Non c'è dubbio, è rigore. Se qualcuno ha dubbi, glielo mostrerò. Abbiamo vinto meritatamente. Pedro Emanuel probabilmente non ha avuto l'opportunità di vedere la replica come me. Ciò che è 'vergognoso' è toglierci un gol per fuorigioco. Il gol di Coman era in fuorigioco per l'orecchio di Mané. Questo è ciò che è molto dubbio. Sul rigore non ci sono dubbi. Abbiamo meritato la vittoria, ma devo dire che l'Al-Fayha ci ha creato molti problemi".