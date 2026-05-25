Lionel Messi lascia il campo per infortunio con l'Inter Miami: condizioni da valutare prima del Mondiale
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Brutte notizie per Lionel Messi a pochi giorni dall'inizio del Mondiale. Il talento argentino, infatti, è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio durante l'ultima partita disputata con il club della Florida prima della partenza con la nazionale argentina verso Kansas City, in attesa di difendere il titolo mondiale conquistato in Qatar nel 2022.
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Problema fisico per MessiDurante l'ultima partita in MLS dell'Inter Miami, vinta per 6-4 contro il Philadelphia Union, Lionel Messi ha accusato un fastidio alla coscia sinistra al termine di un'azione offensiva, chiedendo immediatamente il cambio al minuto '72 e lasciando tutto il mondo del calcio con il fiato sospeso. L'ex Barcellona e PSG, autore di due assist nella vittoria sulla squadra della Pennsylvania, si è subito diretto nel tunnel dove certamente sarà stato visitato dallo staff medico della squadra americana.
Il mondo ma, soprattutto, l'Argentina è in ansia per il suo condottiero. A 17 giorni dall'inizio dell'avventura estiva contro l'Algeria, Messi accusa un problema fisico ricordando per certi versi l'allarme pre-Mondiale nel 2022. Prima della partenza per il Qatar, infatti, la stella argentina accusò un problema al tendine d'Achille, allora in maglia Paris Saint Germain, lasciando i fan in grande apprensione prima dell'inizio del Mondiale 2022. Nonostante quel problema, però, sappiamo tutti com'è andata e quattro anni dopo sembra verificarsi la medesima dinamica, nella speranza che, anche stavolta, il problema pre-Mondiale di Messi si tratti soltanto di un brutto spavento.
خروج الاسطورة ميسي 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/rvc7YmnodS— Messi World (@M10GOAT) May 25, 2026
Le parole di Hoyos su MessiAl momento non è chiara l'entità del problema fisico accusato dall'attaccante argentino ma a calmare un po' le acquee ci ha pensato lo stesso allenatore dell'Inter Miami, Guillermo Hoyos, avanzando la possibilità che si tratti soltanto di un affaticamento: "Non abbiamo ancora ricevuto alcun rapporto sull'infortunio di Messi , ma lo riceveremo presto. Non ho avuto tempo di parlare direttamente con Messi, ma so che è molto stanco".
A tal proposito, si è espresso anche il noto giornalista Gaston Edul dichiarando: "Messi ha chiesto di essere sostituito per precauzione perché sentiva uno stiramento al bicipite femorale. Non ha un infortunio muscolare. Semplicemente non voleva correre rischi e ha chiesto di essere sostituito".
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