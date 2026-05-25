Brutte notizie per Lionel Messi a pochi giorni dall'inizio del Mondiale. Il talento argentino, infatti, è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio durante l'ultima partita disputata con il club della Florida prima della partenza con la nazionale argentina verso Kansas City, in attesa di difendere il titolo mondiale conquistato in Qatar nel 2022.

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Problema fisico per Messi

Durante l'ultima partita indell'Inter Miami, vinta per 6-4 contro ilha accusato un fastidio alla coscia sinistra al termine di un'azione offensiva, chiedendo immediatamente il cambio al minuto '72 e lasciando tutto il mondo del calcio con il fiato sospeso. L'ex, autore di due assist nella vittoria sulla squadra della, si è subito diretto nel tunnel dove certamente sarà stato visitato dallo staff medico della squadra americana.

TOKYO, GIAPPONE - 7 FEBBRAIO: Lionel Messi dell'Inter Miami osserva la partita amichevole pre-campionato tra Vissel Kobe e Inter Miami allo Stadio Nazionale di Tokyo, in Giappone, il 7 febbraio 2024. (Foto di Kenta Harada/Getty Images)

Il mondo ma, soprattutto, l'Argentina è in ansia per il suo condottiero. A 17 giorni dall'inizio dell'avventura estiva contro l'Algeria, Messi accusa un problema fisico ricordando per certi versi l'allarme pre-Mondiale nel 2022. Prima della partenza per il Qatar, infatti, la stella argentina accusò un problema al tendine d'Achille, allora in maglia Paris Saint Germain, lasciando i fan in grande apprensione prima dell'inizio del Mondiale 2022. Nonostante quel problema, però, sappiamo tutti com'è andata e quattro anni dopo sembra verificarsi la medesima dinamica, nella speranza che, anche stavolta, il problema pre-Mondiale di Messi si tratti soltanto di un brutto spavento.

خروج الاسطورة ميسي 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/rvc7YmnodS — Messi World (@M10GOAT) May 25, 2026

Le parole di Hoyos su Messi

"Non abbiamo ancora ricevuto alcun rapporto sull'infortunio di

Messi

, ma lo riceveremo presto. Non ho avuto tempo di parlare direttamente con

Messi,

ma so che è molto stanco".

Al momento non è chiara l'entità del problema fisico accusato dall'attaccante argentino ma a calmare un po' le acquee ci ha pensato lo stesso allenatore dell'Inter Miami,, avanzando la possibilità che si tratti soltanto di un affaticamento:

A tal proposito, si è espresso anche il noto giornalista Gaston Edul dichiarando: "Messi ha chiesto di essere sostituito per precauzione perché sentiva uno stiramento al bicipite femorale. Non ha un infortunio muscolare. Semplicemente non voleva correre rischi e ha chiesto di essere sostituito".

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