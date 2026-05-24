Mentre si attende l'ora della finale di Liga Profesional de Futbol fra River Plate e Belgrano, una notizia ha scosso l'ambiente calcistico argentino. Anche il campionato dei campioni del mondo è quindi arrivato alla sua conclusione e le notizie dei cambiamenti nelle squadre iniziano già a circolare. Al Racing Club mancavano ancora un match di CONMEBOL Sudamericana contro l'Independiente Petrolero e una sfida nella coppa nazionale dell'Argentina. Tuttavia, a guidare il club in queste due partite non sarà Gustavo Costas, tecnico in carica fino all'esonero giunto oggi. La scelta ha spiazzato tutti e ha colto di sorpresa gli aficionados dell'academia. I risultati ottenuti in questa stagione non sono stati all'altezza contando il terzo posto nel girone di CONMEBOL Sudamericana e l'ottavo nel girone di Apertura B, da cui l'eliminazione ai playoff per mano del Rosario Central.

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365

Gustavo Costas non è più l'allenatore del Racing Club

ROSARIO, ARGENTINA - 13 MAGGIO: Il manager di Gustavo Costas del gesto del Racing Club durante la partita dei quarti di finale del Torneo Apertura 2026 tra Rosario Central e il Racing Club all'Estadio Gigante de Arroyito il 13 maggio 2026 a Rosario, Argentina. (Foto di Luciano Bisbal/Getty Images)

La decisione della triste notizia è giunta nella giornata di ieri, quando Diego Milito, presidente dei biancocelesti, ha comunicato le sue intenzioni all'ormai ex allenatore della squadra. Il rapporto fra le parti ha subito una brusca frenata da gennaio, dopo il rinnovo arrivato in dicembre. La sconfitta ai rigori con l'Estudiantes nel torneo di Clausura, le 3 sconfitte in fila fra il 24 gennaio e il 2 febbraio e la debacle nel derby con l'Independiente (col rigore sbagliato da Adrian Martinez) hanno inciso parecchio sulla decisione della dirigenza del Racing Club.

🚨👔❌ GUSTAVO COSTAS DEJÓ DE SER EL DT DE RACING



El técnico se reunió con la dirigencia, que le comunicó la decisión de que su ciclo no continúe



📊 Los números de Gustavo en esta etapa:



⚽ 134 partidos

✅ 71 ganados

🟰 23 empates

❌ 40 derrotas



🏆 Títulos: Copa Sudamericana… pic.twitter.com/LpL9QQRPY1 — Diario Olé (@DiarioOle) May 23, 2026

Si è arrivati così al pareggio giunto venerdì sera col Caracas in Copa Sudamericana e all'eliminazione nel torneo di Apertura: 2 risultati fatali per il tecnico argentino, che non si aspettava questo esito dall'incontro con il board. Gustavo Costas ha richiesto una conferenza stampa per salutare i tifosi, con cui si era creato un legame speciale contando i risultati raggiunti dall'allenatore argentino: 71 vittorie in 134 partite, con la vittoria di 1 Copa Sudamericana nel 2024 e 1 Recopa Sudamericana nel 2025.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365