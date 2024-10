Allo Zurigo il derby contro il Grasshoppers: Kamberi e Marchesano lanciano la capolista

Grasshoppers-Zurigo termina 1-2 in favore degli ospiti, capolista solitaria della Super League. In gol Kamberi e Marchesano, inutile il sigillo di Awer Mabil nel secondo tempo.

Gennaro Dimonte 19 ottobre - 20:25

Lo Zurigo batte il Grasshoppers 1-2 e si aggiudica lo storico derby della città svizzera. La partita numero 254 tra le due acerrime rivali finisce in favore del club dei lavoratori. Lindrit Kamberi e Antonio Marchesano lanciano i 'Leoni' nel primo tempo, inutile la rete di Awer Mabil per i padroni di casa nella ripresa. Con questa vittoria importantissima i ragazzi di Murat Ural passano da soli al comando della Super League a 21 punti dopo dieci giornate. Terz'ultimo posto e soli 8 punti per il club di proprietà statunitense.

Uno due terribile Zurigo firmato Kamberi-Marchesano — Grasshoppers in campo con il 4-2-3-1 e il trio Kittel-Morandi-Veron dietro l'unica punta Lee. 3-4-2-1 per Ural con Juan Jose Perea come principale riferimento offensivo. La tensione di un derby molto sentito si fa sentire ben presto e l'ammonizione dopo tre minuti di Decarli fa capire il leit motiv del match. Zurigo molto più propenso a giocare una partita offensiva e a tenere sempre tra i piedi il pallone. Padroni di casa che soffrono perennemente gli inserimenti degli ospiti e subiscono lo 0-1 al 32', con Kamberi bravo a sfruttare un'occasione capitata al centro dell'area. Passano soli sette minuti e i Leoni raddoppiano con l'italiano Marchesano. Grasshoppers che ci prova, soprattutto da fuori, ma non riesce a impensierire Brecher. Si va all'intervallo sullo 0-2.

La riapre il Grasshoppers ma non basta: il derby è degli ospiti — Mossa offensiva di Marco Shallibaum che inserisce il centrocampista Choiniers al posto dell'ammonito Decarli. L'intraprendenza del Grasshoppers viene premiata al 60', quando il neo entrato Awer Mabil deposita in rete e riaccende lo stadio Letzigrund. Adesso l'inerzia è tutta in favore dei padroni di casa che si buttano in avanti alla ricerca disperata del gol che riporterebbe il risultato in parità. Poca precisione e la difesa a spada tratta dell'1-2 premia lo Zurigo. Dopo cinque minuti di recupero termina questa sfida cittadina vinta dagli 'operai' in favore degli 'eleganti'.