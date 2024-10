La storia del Gre-Nal, il derby del Sud tra Grêmio e Internacional

La storia di una delle rivalità più sentite del Brasile e del Sudamerica: la rivalità eterna tra Grêmio e Internacional.

Lorenzo Maria Napolitano 18 ottobre 2024 (modifica il 18 ottobre 2024 | 23:34)

La nascita e la spaccatura sociale — Innanzitutto possiamo evocare ragioni storiche: la prima squadra fondata fu il Grêmio, nel 1903. E fu una squadra di "prescelti", o potremmo anche dire selezionati tra le fila degli immigrati tedeschi. Insomma, non era sicuramente un club nato per dar voce al popolo. Quelli che, invece, volevano ottenere proprio questo dalla fondazione di un club di calcio erano quelli dell'Internacional. E, nel 1909, grazie all'aiuto di italiani, portoghesi e spagnoli, nacque anche il secondo club di Porto Alegre. Dunque, la spaccatura sociale presente ben presto travalicò in rivalità sportiva. Da un lato la borghesia con il tifo per il Grêmio, dall'altra la classe meno abbiente innamorata dei biancorossi dell'Internacional.

Gli anni d'oro — Quanto, invece, al prestigio e alla gloria dei due club, il massimo splendore dell'Internacional è nel corso del ventennio tra gli anni '50 e gli anni '70, periodo in cui gli venne affibbiato il soprannome di "Rolo Compressor", per evidenziare la supremazia dei biancorossi in campo. Anche per questo, molto probabilmente, oggi le persone più anziane di Porto Alegre sostengono l'Internacional. È di tutt'altra tendenza invece il Grêmio, che negli anni '80 e '90 ha iniziato ad inanellare successi e conquistare anche il cuore dei giovani tifosi brasiliani.

Numeri e statistiche nel Campionato Gaúcho — Con ben 438 incontri, Gre-Nal è una sfida elettrica. Si sono susseguite nella storia partite ricche di gol, espulsioni ed emozioni contrastanti. Addirittura, il derby numero 360, viene ricordato come il "Grenal del Gol 1000", proprio perché in quell'occasione venne realizzato il millesimo gol del derby di Porto Alegre. Le vittorie per squadra, invece, sono molto equilibrate, con un leggero vantaggio per i biancorossi dell'Internacional, in vantaggio 160-140. E si registrano, chiaramente, 138 pareggi. E, dando uno sguardo al presente, l'Internacional sembra destinato a conquistare un'altra vittoria, partendo favorito nel confronto di domani all'Estadio Beira-Rio.