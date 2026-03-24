L'ex centrocampista ha scontato cinque delle sette giornate di squalifica inflittegli dalla federazione in seguito all'espulsione rimediata contro l'Alavés il 14 febbraio. Il Siviglia ha tempo fino al 30 giugno per pagargli lo stipendio

Mattia Celio Redattore 24 marzo - 18:49

A partire da ieri, come ricordiamo, Matias Almeyda non è più l'allenatore del Siviglia. L'argentino ha pagato la sconfitta casalinga contro il Valencia che ha fatto sprofondare gli andalusi al 15°posto a solo tre lunghezze dalla zona retrocessione. Un'avventura durata solo 6 mesi e che è finita, inoltre, nel giorno in cui l'ormai ex allenatore ha scontato la squalifica. Ecco il retroscena.

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Esonero Matias Almeyda: l'argentino lascia il Siviglia dopo aver scontato la squalifica — Nella giornata di ieri, 23 marzo, il Sivigliaha deciso di sollevare dall'incarico Matias Almeyda. Decisivo è stato il KO contro il Valencia che messo gli andaluso in una situazione di classifica molto difficile. Ma dietro questo esonero c'è un curioso retroscena, ovvero che il licenziamento dell'argentino coincide con la fine della sospensione inflittagli dalla Commissione Disciplinare della RFEF a seguito dell'espulsione rimediata nei minuti finali della partita contro l'Alavés del 14 febbraio.

Per quell'episodio l'ex Lazio e Inter è stato punito con ben sette turni di squalifica. Sanzione prima confermata dalla Commissione d'Appello e successivamente dal Tribunale Amministrativo dello Sport (TAD). Quest'ultimo ha poi deciso di ridurre la squalifica a sei giornate e lo scorso 20 marzo a cinque. Motivo per cui, l'ex centrocampista ha scontato la sua squalifica contro i pipistrelli.

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Nei prossimi giorni il Siviglia dovrebbe annunciare il nuovo allenatore, ovvero Luiz Garcia Plaza. Ma la questione Almeyda per i biancorossi è tutt'altro che chiusa. Secondo il regolamento, infatti, gli andalusi avranno tempo fino al 30 giugno per pagare lo stipendio all'ex tecnico. Come stabilisce l'articolo 177: "le licenze degli allenatori non saranno elaborate o rinnovate, né saranno rilasciate licenze calcistiche, ai club che non avranno pagato o garantito, entro il 30 giugno dell'anno in questione".

Pertanto, nel caso in cui la stagione si concluda senza che si raggiunga un accordo, la regola impedisce la registrazione del nuovo allenatore e, di conseguenza, potrebbe anche impedire la registrazione di nuovi giocatori in vista della prossima sessione di calciomercato.

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