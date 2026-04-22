Il difensore svizzero ha riportato una lesione alla sindesmosi durante il derby del Nord. Un duro colpo per le speranze salvezza dell'Amburgo e per i piani mondiali del CT Murat Yakin.

Danilo Loda 22 aprile 2026 (modifica il 22 aprile 2026 | 13:02)

Il derby del Nord di sabato scorso ha portato conseguenze pesantissime per l'Amburgo. Oltre alla bruciante sconfitta per 1-3 contro i rivali storici del Werder Brema, che ha fatto sprofondare la squadra in una crisi di risultati quasi irreversibile, martedì pomeriggio è arrivata la conferma medica che nessuno voleva sentire: la stagione di Miro Muheim è, con ogni probabilità, giunta al termine.

Il momento dell'infortunio a Brema — L’episodio che ha cambiato il destino del finale di stagione del terzino zurighese è avvenuto al 75° minuto della sfida al Weserstadion. In seguito a un contrasto particolarmente duro con Leonardo Bittencourt, centrocampista del Brema apparso eccessivamente irruento nell'occasione, Muheim è crollato a terra con il volto contratto dal dolore. Nonostante l'intervento immediato dello staff sanitario dei "Pantaloncini Rossi", il giocatore non è stato in grado di riprendere il gioco, costringendo l'allenatore Merlin Polzin a una sostituzione forzata.

Come riporta Kiekers, gli accertamenti strumentali effettuati lunedì presso l'Athleticum del Volkspark non hanno lasciato spazio a speranze. La risonanza magnetica ha evidenziato una lesione alla sindesmosi anteriore della caviglia destra. Un infortunio di questa entità richiede tempi di recupero lunghi, che rendono impossibile il suo impiego nelle ultime decisive sfide di Bundesliga contro Hoffenheim, Eintracht Francoforte, Friburgo e Bayer Leverkusen.

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Miro Muheim, il pilastro insostituibile per l'Amburgo — Per l'HSV, l'assenza di Miro Muheim rappresenta un danno tecnico incalcolabile. Le statistiche parlano chiaro: Muheim è il giocatore di movimento con il maggior numero di minuti giocati in tutte le competizioni stagionali. In questa Bundesliga ha collezionato 28 presenze, di cui 27 da titolare, saltando solo due incontri per squalifica. La sua capacità di spinta sulla fascia sinistra, testimoniata dai quattro assist forniti finora, mancherà disperatamente a una squadra che ha vinto solo una delle ultime nove partite e vede lo spettro della retrocessione farsi sempre più concreto.

L'incognita Mondiale per la Svizzera — Tuttavia, la preoccupazione varca i confini della città di Amburgo per raggiungere il ritiro della nazionale svizzera. Il grande sogno di Miro Muheim è partecipare alla Coppa del Mondo 2026 che si terrà quest'estate tra Stati Uniti, Canada e Messico. Il nativo di Zurigo, che vanta otto presenze e una rete con la maglia crociata, era entrato stabilmente nelle rotazioni del commissario tecnico Murat Yakin.

Nelle ultime uscite internazionali, Muheim era stato impiegato come alternativa di lusso, subentrando a Ricardo Rodriguez nella sfida contro la Germania e a Fabian Rieder nel pareggio contro la Norvegia. Ora, il suo recupero fisico diventa una corsa contro il tempo. Yakin dovrà valutare se convocare un giocatore che arriverà all'appuntamento iridato senza aver disputato l'ultimo mese di competizione ufficiale. Per Muheim, la sfida più difficile della carriera inizia oggi, lontano dal rettangolo verde.