Dal calcio al cricket: Bellingham diventa azionista del Birmingham Phoenix

In un progetto dove il focus è puntare sui giovani, l'inglese risponde presente per la sua città

Michele Massa 22 aprile - 12:56

Nuovo capitolo fuori dal campo per Jude Bellingham. Il centrocampista inglese ha deciso di ampliare i propri orizzonti entrando ufficialmente nel mondo del cricket: sarà infatti azionista del Birmingham Phoenix, club profondamente legato alla sua infanzia. Secondo quanto riportato da L'Équipe, Bellingham deterrà l’1,2% delle quote della società. Una scelta che va ben oltre il semplice investimento economico: il giocatore intende infatti concentrarsi in modo particolare sull’impegno sociale e sul coinvolgimento della comunità locale.

Bellingham investe nella sua città e in "nuovo" sport — Non è un caso che la sua attenzione sia ricaduta proprio su Birmingham, città in cui è cresciuto e dove ha mosso i primi passi nel calcio prima di diventare una stella internazionale. Il legame con il territorio resta fortissimo, e questa iniziativa rappresenta un modo concreto per restituire qualcosa al contesto che lo ha formato, offrendo nuove opportunità ai giovani.

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Il progetto guarda soprattutto al sociale. L’obiettivo è sviluppare attività e programmi dedicati ai ragazzi, utilizzando lo sport come strumento di inclusione e crescita. Il cricket, disciplina molto popolare in Inghilterra. Diventa così un mezzo per favorire partecipazione e integrazione, valori che Bellingham ha più volte dimostrato di sostenere anche fuori dal campo.

Questa scelta arriva inoltre in un momento particolare della sua carriera. La stagione attuale al Real Madrid si sta rivelando complicatissima, tra prestazioni altalenanti e tensioni crescenti. Proprio ieri, infatti, il centrocampista si è reso protagonista dell’ennesimo episodio: durante la sfida contro l’Alavés, ha reagito con evidente nervosismo alla sostituzione, arrivando a infuriarsi con Álvaro Arbeloa e il suo staff.

In questo contesto, l’ingresso nel Birmingham Phoenix può rappresentare anche una valvola di sfogo e un modo per trovare nuovi stimoli, lontano dalle pressioni del calcio di altissimo livello. Non solo un investimento, dunque, ma una scelta che unisce radici, visione e la necessità di ritrovare equilibrio in una fase delicata della sua carriera.