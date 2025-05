Ruben Amorim è dall’1 novembre scorso l’allenatore del Manchester United . In una stagione negativa a dir poco in Premier League, il portoghese e i suoi sono comunque riusciti a qualificarsi per la finale di Europa League. Un risultato che mitiga parzialmente i dolori per il campionato, ma che sottopone a grande stress l’allenatore ex Sporting.

La pressione mediatica su Amorim e sul Manchester United

Il ruolo dell’allenatore è senza dubbio quello più impegnativo dal punto di vista psicologico in una squadra di vertice. Un lavoro che inizia ben prima dell’allenamento e termina diverse ore dopo il fischio finale di un partita. Alla grande quantità si aggiunge anche e soprattutto la costante attenzione ricevuta dai media e dai tifosi, sempre pronti a mettere sotto esame l’operato svolto. Per Amorim la situazione non è diversa, anzi. Il Manchester United è il club più importante d’Inghilterra, almeno per reputazione. Una condizione che rende l’allenatore dei Red Devils il più desiderato dalla stampa, specialmente in una stagione in cui le cose non funzionano a dovere come questa. C’è un dato semplicemente folle per quanto riguarda Amorim: in meno di 200 giorni il lusitano ha tenuto 491 interviste.