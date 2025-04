Onana da incubo, flop totale ma Amorim lo difende: “Sbaglio più io”

Una papera e mezzo ieri sera per l'estremo difensore che continua ad alimentare i tanti dubbi dei media sulle sua abilità. Il suo tecnico però continua a difenderlo

Giorgio Trobbiani 11 aprile 2025 (modifica il 11 aprile 2025 | 12:11)

Un'altra prestazione, stavolta a Lione, non positiva per Andre Onanache, alla sua seconda stagione al Manchester United, continua a deludere tifosi e addetti ai lavori, basti pensare all'errore di ieri sera contro i francesi in Europa League.

Onana, l'ennesimo errore in due stagioni horror di Manchester United — Andre Onana continua a non convincere con la maglia del Manchester United. Il portiere ceduto dall'Inter ai Red Devils per una cifra di oltre cinquanta milioni di euro più bonus, nella serata di ieri è tornato ad essere protagonista, in negativo, per la sua squadra con un erroraccio che ha portato al primo gol del Lione nel quarto di finale d'andata di Europa League. Uno svarione quasi inspiegabile anche per i tifosi del Manchester United che, ormai da mesi e mesi, non sembrano credere ai propri occhi e a quello che vedono considerando le prestazioni, ottime, di Onana nella sua unica con la maglia dell'Inter.

L'ex Ajax infatti, con i nerazzurri, ha raggiunto la finale di Champions League da protagonista con parate fondamentali e, soprattutto, un gioco coi piedi che ne ha fatto un vero e proprio regista aggiunto della squadra di Simone Inzaghi. Dal suo arrivo all'United però, fra Ten Hag e Amorim, tutto è cambiato. Nonostante la 'reunion' con il suo allenatore ai tempi dell'Ajax e le continue difese anche del suo attuale tecnico, Onana sembra essere entrato in un loop incredibile fatto di errori e prestazioni decisamente non convincenti.

Lione-Manchester United, Amorim difende Onana dopo l'errore — Così Ruben Amorim, proprio in merito all'errore di Onana, ha parlato nell'immediato post gara di Lione-Manchester United: "L'errore del portiere? Se andiamo a vedere la stagione io ho commesso molti più errori rispetto ai miei calciatori in questi mesi, succede".

Il tecnico portoghese dei Red Devils ha poi proseguito: "Queste cose succedono quando si gioca a calcio e si disputano tante partite, può capitare".