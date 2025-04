Il Manchester United di Ruben Amorim non sta migliorando il pessimo percorso iniziato da ten Hag in questa stagione. Tredicesimo in Premier League e appena 38 punti conquistati in 31 giornate, con la corsa in Europa League rimasta come unico obiettivo per centrare la qualificazione alla prossima Champions. L'attacco è il punto critico dei Red Devils: i due ex Serie A, Hojlund e Zirkzee, non stanno incidendo più di tanto. L'ex storico difensore del club, Rio Ferdinand, ha "consigliato" un giocatore come Victor Osimhen in attacco.