Ancelotti difende Mbappé: “Ha già segnato 10 gol, dobbiamo dargli tempo”

Ancelotti difende Mbappé dopo Athletic Bilbao-Real Madrid. Sconfitta al San Mames per i Blancos con un altro rigore sbagliato dal francese

Enrico Pecci Redattore 5 dicembre 2024 (modifica il 5 dicembre 2024 | 00:34)

Il Real Madrid esce sconfitto dal San Mames. Vince l'Athletic Bilbao grazie alle reti di Guruzeta e dell'ex Torino Berenguer. In casa Blancos si salva solo Bellingham in un'altra serata da dimenticare per Mbappé. La stella francese ha fallito un altro calcio di rigore dopo l'errore di una settimana fa contro il Liverpool. Ecco il commento a caldo di Carlo Ancelotti.

Ancelotti: "Mbappé è arrabbiato e deluso, dobbiamo continuare" — In conferenza stampa, il tecnico italiano ha commentato così il ko dei Blancos. Le dichiarazioni riportate sul sito ufficiale del Real Madrid: "È stata una partita difficile, è stata serrata, molto competitiva e combattuta. Quando abbiamo ottenuto il pareggio, avremmo potuto concentrarci sul controllo della partita, ma i dettagli ci sono costati cari. Abbiamo sbagliato il rigore, ma non posso valutare la partita su questo episodio. Mbappé è arrabbiato, è deluso, ma dobbiamo continuare".

Sul momento del francese: "Dobbiamo dargli tempo per adattarsi. Ha già segnato 10 gol e sta facendo tutto il possibile per migliorare. I rigoristi? Mbappé e Bellingham hanno parlato. Kylian si è assunto la responsabilità e si è fatto avanti ma non è andata come previsto. Questo è il calcio e queste cose succedono". Gerarchie chiare in casa Real: "Vinicius finora è stato il migliore dal dischetto per noi. Abbiamo tre rigoristi: Vinicius, Mbappé e Bellingham".

Real Madrid, Ancelotti scuote la squadra: "Inizieremo a recuperare giocatori e miglioreremo, questo è sicuro" — Ancelotti ha poi analizzato la partita: "È stata una partita equilibrata. L'Athletic è una squadra molto pericolosa in casa. Abbiamo gareggiato bene, abbiamo combattuto duramente e un pareggio sarebbe stato un risultato giusto data la prestazione di entrambe le squadre. Abbiamo fatto una prestazione difensiva solida nel primo tempo, ma avremmo potuto fare meglio con la palla. Non abbiamo creato molte occasioni. Nel secondo tempo siamo sembrati un po' meglio e abbiamo avuto più opportunità. Siamo ancora in gioco ed avremmo potuto ottenere un risultato più positivo stasera. Continueremo a lavorare per la partita di sabato".

L'allenatore italiano, in ogni caso, guarda avanti con fiducia: "È strano aver perso cinque partite in così poco tempo. Siamo migliorati su alcune cose nelle ultime partite, ma non siamo solidi come lo eravamo l'anno scorso. Dobbiamo lavorarci perché è fondamentale. Le ultime due sconfitte sono arrivate in campi molto difficili. Ora inizieremo a recuperare giocatori e miglioreremo. Questo è sicuro".

Visualizza questo post su Instagram