Le pagelle di Athletic Bilbao-Real Madrid: Mbappé continua a deludere, il migliore dei Blancos è Bellingham

Enrico Pecci Redattore 4 dicembre 2024 (modifica il 5 dicembre 2024 | 00:07)

L'Athletic Bilbao batte il Real Madrid. Al San Mames termina 2-1 in favore dei padroni di casa: Berenguer e Guruzeta stendono la squadra di Carlo Ancelotti. Di Bellingham il gol dei Blancos, mentre per Mbappé è arrivato un altro errore dal dischetto dopo quello di Liverpool di una settimana fa. Ecco i voti e i giudizi del match: le pagelle di Athletic Bilbao-Real Madrid.

ATHLETIC BILBAO

Agirrezabala 7 - L'errore in uscita su Rudiger ed il rigore causato è cancellato dalla successiva parata su Mbappé. Il penalty neutralizzato al francese vale da solo il 7 in pagella. Decisivo.

Gorosabel 6,5 - È sempre attento ed applicato nella propria metà campo. Partita senza sbavature e cali di attenzione. Dal 79' de Marcos s.v.

Vivian 6,5 - Guida la retroguardia della formazione basca con grande autorità: dalle sue parti non si passa.

Alvarez 6 - Fa buona guardia in area di rigore, aiutato anche dalla mancanza di un centravanti di ruolo nel Real Madrid. Il difensore non corre rischi.

Boiro 6 - È meno propositivo del solito ed incisivo nella metà campo avversaria, ma di fronte c'è il Real. Si adatta alla partita disimpegnandosi con grande attenzione e sacrificio. Dall'84' Berchiche s.v.

Prados 6 - Protegge la difesa ed è prezioso anche in fase di recupero palla. Una gara di grande corsa e sostanza in mezzo al campo. Dal 63' Ruiz de Galarreta 6 - Aggiunge ulteriore sostanza a centrocampo ed è sempre lucido quando chiamato in causa.

Jauregizar 6,5 - Prestazione a tutto campo contro i Bellingham ed i Valverde. Non poteva sfruttare occasione migliore per mettere in mostra le sue doti in entrambe le fasi di gioco.

Berenguer 7 - Sblocca la partita buttandosi in area di rigore e facendosi trovare pronto prima di tutti sulla respinta corta di Courtois. L'ex Torino continua ad essere un fattore per Valverde. Dal 63' Guruzeta 7 - Entra e decide la partita sfruttando l'assist involontario di Valverde. Freddo e deciso davanti a Courtois. Match-winner.

Sancet 6,5 - È una spina nel fianco della difesa dei Blancos, sempre attivo ed incisivo sulla fascia. Dal 79' Gomez s.v.

Nico Williams 6 - Partita a sprazzi del gioiello spagnolo. Stavolta la scena se la prendono i compagni.

Inaki Williams 6,5 - Suo il cross insidioso dalla sinistra che mette in difficoltà Courtois e porta al gol di Berenguer. C'è anche il suo zampino sul successo dell'Athletic.

All. Valverde 7 - Sfida il Real Madrid a viso aperto e ne esce vincitore. Il suo Athletic continua a vincere ed a convincere.

REAL MADRID

Courtois 5,5 - Non può nulla sul 2-1 dell'Athletic, ma poteva fare sicuramente meglio in occasione della prima rete dei padroni di casa. Si fa sorprendere sul cross dalla sinistra e Berenguer lo punisce.

Lucas Vazquez 5 - Non si vede mai in attacco ed è spesso in difficoltà anche in fase difensiva. Gara da dimenticare. Dall'88' Arda Guler s.v.

Asencio 5 - L'assenza di Militao si fa sentire eccome. In occasione del primo gol subito è fuori posizione e tiene tutti in gioco ed in generale è spesso in affanno.

Rudiger 6 - Anche lui non è esente da colpe, ma almeno in un paio di occasioni salva i suoi con salvataggi decisivi. Si procura anche il rigore successivamente sbagliato da Mbappé.

Fran Garcia 5,5 - Ancelotti lo preferisce ancora a Mendy sulla fascia sinistra: il terzino spreca un'importante occasione ed il tecnico italiano corre ai ripari nella ripresa. Dal 71' Mendy 6 - Ha davvero pochi palloni giocabili per incidere in fase offensiva, ma si disimpegna bene quando è chiamato in causa.

Tchouameni 5 - Paga il rientro da titolare dopo l'infortunio ed è visibilmente sotto-ritmo. Al San Mames non puoi permettertelo. Dal 71' Modric 5,5 - Nemmeno la sua classe riesce a scuotere il Real Madrid per gli assalti finali.

Ceballos 5 - Anche lui fa una gran fatica ed è sovrastato dai centrocampisti avversari. È impreciso anche sui calci piazzati. Dal 58' Brahim Diaz 5,5 - Qualche lampo e nulla di più. L'ingresso dell'ex Milan non cambia l'inerzia del match.

Valverde 4,5 - L'errore in uscita è pesantissimo e costa la sconfitta ai Blancos. Irriconoscibile.

Bellingham 6,5 - È di gran lunga il migliore dei suoi, non solo per il gol. Ripiega in difesa, recupera palloni, si fa trovare in attacco e segna: fa tutto lui al San Mames, ma non basta.

Rodrygo 6 - Tiene sempre in apprensione la difesa dell'Athletic con la sua rapidità. Suo anche il cross su calcio piazzato che porta al rigore poi fallito da Mbappé. Dall'88' Endrick s.v.

Mbappé 5 - Un altro rigore sbagliato ed un'altra prestazione da incubo. Fino a questo momento è più il problema che la ciliegina sulla torta del Real Madrid.

All. Ancelotti 5,5 - Un altro passo falso importante su un campo pesante: i Blancos sono tutt'altro che guariti.

