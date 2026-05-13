Il prossimo mese, Carlo Ancelotti ed il suo Brasile saranno impegnati con una competizione molto ambita a livello mondiale. La Nazionale proveniente dall'America Meridionale, infatti, giocherà il Mondiale che si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti. Nelle ultime settimane, l'ex allenatore di grandi squadre come Milan, Real Madrid, Chelsea e Bayern Monaco ha diramato la lista dei pre-convocati in vista della massimo torneo intercontinentale e, tra i nomi, figura anche quello di Neymar, che in estate potrebbe giocare l'ultimo Mondiale della sua carriera. In una recente intervista, Ancelotti ha parlato della scelta di aver inserito nella lista il giocatore del Santos.

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Santos, Brasile - 10 maggio 2026: Neymar del Santos gesticola durante il riscaldamento prima della partita tra Santos e Bragantino del Brasileirao 2026 al Vila Belmiro Stadium. (Foto di Miguel Schincariol/Getty Images)

Brasile, Ancelotti: "Nessuno mi ha pressato per convocare Neymar, è molto amato"

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Presso la sede della, Ancelotti ha ricevuto i giornalisti di Reuters. L'argomento principale dell'intervista è stato Neymar, inserito nella lista dei pre-convocati in vista del Mondiale. Ecco ledel ct: "Sia i giocatori che il pubblico lo amano ed è un fattore da considerare anche per l'atmosfera che si è venuta a creare con la sua convocazione. Neymar è molto apprezzato ed amato. Penso sia normale che anche i giocatori dicano loro. Ringrazio tutti per i consigli, ma alla fine la persona più idonea per queste decisioni sono io. In squadra l'atmosfera è molto positiva e pulita, però non posso controllare quella esterna e le parole dei media".

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In seguito, il commissario tecnico del Brasile ha parlato dei Neymar dal punto di vista della condizione fisica e ha dichiarato: "Ultimamente ha giocato ottime partite, la sua condizione fisica è migliorata e riesce anche a giocare ad un'intensità elevata". In conclusione, Ancelotti ha speso qualche parola anche sulla decisione di inserire in lista l'ex Barcellona: "Nessuna mi ha fatto pressione per la sua convocazione ed io ho completa autonomia. La decisione finale sarà pienamente professionale e terrò conto delle sue prestazioni sul campo".

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