Anderlecht-Club Brugge, le probabili formazioni del De Klassieker

Si accendono i riflettori allo Stadio Constant Vanden Stock di Bruxelles. Domani pomeriggio, alle ore 18:30, va in scena il sentitissimo derby del Belgio tra Anderlecht e Club Brugge, una sfida dal fascino storico che mette di fronte le due squadre più titolate del paese. I padroni di casa, al terzo posto, si guardano le spalle e cercano riscatto dopo le sconfitte delle ultime due giornate. I blauw en zwart, invece, cercano il sorpasso al Genk in vetta alla classifica.

Non dovrebbero esserci grosse novità di formazione e il tecnico belga va verso la conferma del classico undici titolare. In porta ci sarà Coosemans, ex della sfida. Sulle corsie laterali dovrebbe toccare ancora a Engwanda e N’Diaye, con Jorgensen e l’ex Milan Jan Carlo Simic nel mezzo. Dendoncker agirà da schermo avanti alla difesa. Ai suoi fianchi, le due mezze ali saranno Rits e Verschaeren. Quest’ultimo, tuttavia, potrebbe essere scalzato da Leoni. Promosso il tridente d’attacco: sulle fasce ci saranno Dreyer e Edozie, mentre la punta centrale sarà Kasper Dolberg.

La probabile formazione del Club Brugge

Il Club Brugge si gioca anche quest’anno le sue chance di portare a casa il titolo. Al secondo posto in classifica e ad un solo punto di distanza dal Genk, il club neroblu si è rimesso in careggiata dopo un avvio di stagione decisamente non da Brugge. La formazione di Nicky Hayen ha faticato nelle prime giornate, ma ora non perde una partita di campionato dal 22 settembre.