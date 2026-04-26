L'USG, campione in carica, vuole difendere il titolo vinto la scorsa stagione ed oggi affronterà la squadra contro cui ha perso l'ultima volta in campionato
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Tra le squadre che scenderanno in campo nel corso della giornata odierna figurano anche l'Anderlecht e l'Union Saint-Gilloise. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione della quinta giornata della seconda fase della Jupiler Pro League, vale a dire la massima competizione belga. Le prime sei classificate della regular season, in questo momento, si stanno giocando il titolo di Campione del Belgio. Il derby tra le due squadre di Bruxelles avrà inizio alle ore 18:30 e si giocherà presso lo Stadio Constant Vanden Stock, noto anche come Lotto Park. Tra l'altro, biancomalva e gialloblù si affronteranno anche in altre due occasioni: finale di Croky Cup, ovvero la coppa nazionale, il 14 maggio; ritorno della seconda fase di campionato a fine maggio. In attesa del fischio d'inizio di quest'incontro, vediamo insieme le statistiche riguardanti i precedenti tra i due club.
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I precedenti tra Anderlecht ed Union Saint-GilloiseL'Anderlecht ha come allenatore il francese Jérémy Taravel e ha concluso la regular season al sesto posto con 46 punti. Nella fase in corso, invece, occupa il quarto posto a quota 28 punti e nell'ultima partita ha perso 2-0 in casa del Sint-Truidense. L'Union Saint-Gilloise, che detiene il titolo di Campione del Belgio, ha terminato la prima parte del campionato al primo posto con 66 punti. In questa fase, la squadra allenata da David Hubert si trova in prima posizione con 43 punti, due in più rispetto al Club Bruges, e nella partita precedente ha ottenuto un pareggio a reti bianche contro il Gent.
Questo derby è andato in scena diverse volte nel corso della storia, tuttavia si hanno a disposizione soltanto i dati che vanno dalla stagione 1960/1961 in poi. In quell'annata, l'Anderlecht ha vinto sia il match d'andata (0-2) che quello di ritorno (3-0). Dal quel momento fino ai giorni nostri, il Derby di Bruxelles ha vuoto luogo 38 volte con l'Union Saint-Gilloise che ha le statistiche dalla sua parte: 17 vittorie, soltanto tre in più rispetto ai biancomalva, e sette pareggi. Per quanto riguarda i gol, invece, l'Anderlecht ne ha realizzati 50, mentre i gialloblù sono a quota 47.
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Le statistiche dei match in campionatoTenendo in considerazione soltanto le partite di campionato, includendo anche quella della seconda fase, le due squadre si sono affrontate in 34 occasioni. L'Anderlecht ha ottenuto la vittoria 12 volte, mentre la squadra gialloblù ha vinto 15 match. I pareggi, invece, sono stati sette, numero che corrisponde a quello delle statistiche generali. Durante la regular season, i due club hanno giocato contro nel 2025. All'andata disputata il 31 agosto, l'USG ha vinto 2-0 con reti di Florucz e David, mentre al ritorno datato 30 novembre i biancomalva hanno avuto la meglio grazie al gol di Angulo. Tra l'altro, quest'ultimo match corrisponde all'ultima sconfitta in campo dell'Union Saint-Gilloise.
Considerando soltanto le partite della massima divisione belga giocate in casa dell'Anderlecht, i due club si sono sfidati in 17 occasioni. I padroni di casa hanno ottenuto sei vittorie mentre i gialloblù sono a quota otto ed i pareggi sono stati tre. Una dei Derby di Bruxelles di campionato più famosi giocati in casa dei biancomalva risale alla stagione 1971/1972 quando, il 16 ottobre del '71, l'Anderlecht ha battuto 6-0 i gialloblù. In quell'occasione, Paul van Himst ha realizzato quattro gol, mentre gli altri due portano la firma dell'olandese Rob Rensenbrink.
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