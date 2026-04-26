Tra le squadre che scenderanno in campo nel corso della giornata odierna figurano anche l'Anderlecht e l'Union Saint-Gilloise. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione della quinta giornata della seconda fase della Jupiler Pro League, vale a dire la massima competizione belga. Le prime sei classificate della regular season, in questo momento, si stanno giocando il titolo di Campione del Belgio. Il derby tra le due squadre di Bruxelles avrà inizio alle ore 18:30 e si giocherà presso lo Stadio Constant Vanden Stock, noto anche come Lotto Park. Tra l'altro, biancomalva e gialloblù si affronteranno anche in altre due occasioni: finale di Croky Cup, ovvero la coppa nazionale, il 14 maggio; ritorno della seconda fase di campionato a fine maggio. In attesa del fischio d'inizio di quest'incontro, vediamo insieme le statistiche riguardanti i precedenti tra i due club.

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I precedenti tra Anderlecht ed Union Saint-Gilloise

L'Anderlecht ha come allenatore il francesee ha concluso la regular season al sesto posto conpunti. Nella fase in corso, invece, occupa il quarto posto a quotapunti e nell'ultima partita ha persoin casa del. L'Union Saint-Gilloise, che detiene il titolo di Campione del Belgio, ha terminato la prima parte del campionato al primo posto conpunti. In questa fase, la squadra allenata dasi trova in prima posizione conpunti, due in più rispetto al, e nella partita precedente ha ottenuto un pareggio a reti bianche contro il

Bruxelles, Belgio - 4 maggio 2025: Lucas Hey #3 dell'Anderlecht dribbla col pallone durante il secondo tempo della finale di Croky Cup tra Club Brugge ed Anderlecht al King Baudouin Stadium. (Foto di Alex Bierens de Haan/Getty Images)

Questo derby è andato in scena diverse volte nel corso della storia, tuttavia si hanno a disposizione soltanto i dati che vanno dalla stagione 1960/1961 in poi. In quell'annata, l'Anderlecht ha vinto sia il match d'andata (0-2) che quello di ritorno (3-0). Dal quel momento fino ai giorni nostri, il Derby di Bruxelles ha vuoto luogo 38 volte con l'Union Saint-Gilloise che ha le statistiche dalla sua parte: 17 vittorie, soltanto tre in più rispetto ai biancomalva, e sette pareggi. Per quanto riguarda i gol, invece, l'Anderlecht ne ha realizzati 50, mentre i gialloblù sono a quota 47.

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Le statistiche dei match in campionato

Tenendo in considerazione soltanto le partite di campionato, includendo anche quella della seconda fase, le due squadre si sono affrontate inoccasioni. L'Anderlecht ha ottenuto la vittoriavolte, mentre la squadra gialloblù ha vintomatch. I pareggi, invece, sono stati sette, numero che corrisponde a quello delle statistiche generali. Durante la regular season, i due club hanno giocato contro nel 2025. All'andata disputata il, l'USG ha vintocon reti dimentre al ritorno datatoi biancomalva hanno avuto la meglio grazie al gol di. Tra l'altro, quest'ultimo match corrisponde all'ultima sconfitta in campo dell'Union Saint-Gilloise.

Monaco, Germania - 21 gennaio 2026: Kjell Scherpen dell'Union Saint-Gilloise reagisce durante la partita di Champions League tra Bayern Monaco ed Union Saint-Gilloise alla Football Arena di Monaco. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Considerando soltanto le partite della massima divisione belga giocate in casa dell'Anderlecht, i due club si sono sfidati in 17 occasioni. I padroni di casa hanno ottenuto sei vittorie mentre i gialloblù sono a quota otto ed i pareggi sono stati tre. Una dei Derby di Bruxelles di campionato più famosi giocati in casa dei biancomalva risale alla stagione 1971/1972 quando, il 16 ottobre del '71, l'Anderlecht ha battuto 6-0 i gialloblù. In quell'occasione, Paul van Himst ha realizzato quattro gol, mentre gli altri due portano la firma dell'olandese Rob Rensenbrink.

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