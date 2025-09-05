Andorra, quanti gol prendi! Le goleade subite più pesanti della sua storia

La Nazionale del piccolo Paese situato tra Spagna e Francia è ben nota per le tante reti che subisce

Jacopo del Monaco 5 settembre 2025 (modifica il 5 settembre 2025 | 18:02)

Situato geograficamente parlando tra Francia e Spagna, l'Andorra è uno dei Paesi più piccoli al mondo e ha una sua tradizione calcistica. La Nazionale andorrana, che domani pomeriggio affronterà l'Inghilterra in occasione delle qualificazioni al Mondiale 2026, non è tra le prime 100 del Ranking Fifa ed in diverse occasioni ha preso una caterva di gol. Ed ecco, quindi, le partite in cui i Tricolors hanno subito più reti nella sua storia.

Le partite in cui l'Andorra ha subito più gol nella sua storia — L'Andorra ha avuto la sfortuna di aver perso partite che sono terminate con un margine di gol ampio e ciò è avvenuto sia in competizioni ufficiali che in gare amichevoli. Il match in cui i Tricolors hanno subito più gol nella loro storia risale alle qualificazioni del Mondiale 2006: era il 4 giugno di vent'anni fa e la Repubblica Ceca ha vinto 8-1 contro gli andorrani ed il ceco Vratislav Lokvenc ha messo a segno il primo e l'ultimo gol della gara.

In due occasioni, l'Andorra ha perso 7-0: amichevole del 2020 contro il Portogallo, durante la quale il centravanti Paulinho ha realizzato una doppietta; contro la Croazia nel 2006 alle qualificazioni ad Euro 2008, con tanto di poker di Mladen Petric. Contro la Nazionale portoghese, tra l'altro, i Tricolors hanno subito altre due goleade in altrettanti incontri per la qualificazione al Mondiale: 1-7 nel 2001, match in cui il subentrato Nuno Gomes ha messo a segno tre reti; mentre quindici anni più tardi è terminata 6-0 con tanto di poker firmato Cristiano Ronaldo e reti di João Cancelo ed André Silva.

Nel periodo che va dal 2007 al 2014, la Nazionale andorrana ha perso anche altre partite con lo stesso punteggio citato poco sopra e contro i seguenti avversari: diciotto anni fa contro la Croazia ed ancora una volta Petric si è reso protagonista mettendo a segno due reti; nel 2009 prima contro l'Inghilterra e poi contro l'Ucraina; due anni più tardi è toccato alla Russia; nel 2014 contro il Belgio, partita in cui Kevin De Bruyne e Dries Mertens hanno realizzato contro gli andorrani una doppietta a testa.