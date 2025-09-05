Situato geograficamente parlando tra Francia e Spagna, l'Andorra è uno dei Paesi più piccoli al mondo e ha una sua tradizione calcistica. La Nazionale andorrana, che domani pomeriggio affronterà l'Inghilterra in occasione delle qualificazioni al Mondiale 2026, non è tra le prime 100 del Ranking Fifa ed in diverse occasioni ha preso una caterva di gol. Ed ecco, quindi, le partite in cui i Tricolors hanno subito più reti nella sua storia.
Andorra, quanti gol prendi! Le goleade subite più pesanti della sua storia
L'Andorra ha avuto la sfortuna di aver perso partite che sono terminate con un margine di gol ampio e ciò è avvenuto sia in competizioni ufficiali che in gare amichevoli. Il match in cui i Tricolors hanno subito più gol nella loro storia risale alle qualificazioni del Mondiale 2006: era il 4 giugno di vent'anni fa e la Repubblica Ceca ha vinto 8-1 contro gli andorrani ed il ceco Vratislav Lokvenc ha messo a segno il primo e l'ultimo gol della gara.
In due occasioni, l'Andorra ha perso 7-0: amichevole del 2020 contro il Portogallo, durante la quale il centravanti Paulinho ha realizzato una doppietta; contro la Croazia nel 2006 alle qualificazioni ad Euro 2008, con tanto di poker di Mladen Petric. Contro la Nazionale portoghese, tra l'altro, i Tricolors hanno subito altre due goleade in altrettanti incontri per la qualificazione al Mondiale: 1-7 nel 2001, match in cui il subentrato Nuno Gomes ha messo a segno tre reti; mentre quindici anni più tardi è terminata 6-0 con tanto di poker firmato Cristiano Ronaldo e reti di João Cancelo ed André Silva.
Nel periodo che va dal 2007 al 2014, la Nazionale andorrana ha perso anche altre partite con lo stesso punteggio citato poco sopra e contro i seguenti avversari: diciotto anni fa contro la Croazia ed ancora una volta Petric si è reso protagonista mettendo a segno due reti; nel 2009 prima contro l'Inghilterra e poi contro l'Ucraina; due anni più tardi è toccato alla Russia; nel 2014 contro il Belgio, partita in cui Kevin De Bruyne e Dries Mertens hanno realizzato contro gli andorrani una doppietta a testa.
