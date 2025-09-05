derbyderbyderby calcio estero Inghilterra-Andorra, una gara che sembra già scritta: il pronostico di DDD

La squadra di Tuchel decisamente favorita contro Andorra che finora non ha mai vinto per un match che sembra già andare in una direzione ben precisa
Federico Iezzi
Federico Iezzi 

Con la pausa delle Nazionali, è tempo di qualificazioni per il Mondiale 2026. Nel gruppo K si gioca domani Inghilterra-Andorra, la prima contro il fanalino di coda. La squadra di Tuchel, infatti, ha vinto tutte le prime tre partite, mentre l'Andorra è ancora a 0 punti. Nel girone, a contendersi il secondo posto, ci sono anche l'Albania a 5 punti e Serbia e Lettonia a 4. Il match di domani si giocherà nello storico Villa Park di Birmingham, che ospita le partite dell'Aston Villa.

Come arriva l'Inghilterra alla partita

—  

Nel suo girone, la Nazionale dei tre leoni non ha sbagliato un colpo: tre vittorie in tre partite, nove punti e il primo posto assoluto. Al debutto l'Inghilterra ha battuto per 2-0 l'Albania per poi rifilare 3 gol alla Lettonia e vincere di misura contro Andorra. Per il tecnico ex Chelsea, la partita di domani sera è da vincere perché consentirebbe di affrontare con più serenità la sfida in trasferta contro la Serbia. I padroni di casa scendono in campo con un 4-2-3-1. In porta Henderson e batteria difensiva con Reece James, Stones, Konsa e Livramento. Anderson e Rice in mediana e davanti a loro un tridente con Bowen, Eze e Madueke. Punta unica Harry Kane.

Come arriva Andorra alla partita

—  

La squadra della piccola nazione incastonata fra Francia e Spagna, non è riuscita a vincere nemmeno una partita del girone e sembra quasi impossibile poter raggiungere un risultato positivo contro degli avversari così quotati. La vera missione del tecnico Alvarez è limitare i danni. Per questo, gli ospiti scenderanno in campo con una formazione prettamente difensiva, un 5-4-1. In porta gioca Alvarez, e davanti a lui i tre centrali San Nicolas, Llovera e Olivera. Sulle fasce agiscono i terzini Borra e Marc Garcia. A centrocampo una solida linea a quattro, mentre in attacco una sola punta: Guillame Lopez.

Il pronostico di Inghilterra-Andorra

—  

Per Andorra, la trasferta in Inghilterra sembra insormontabile e il pronostico è tutto a favore dei padroni di casa. Quello che si prospetta è, quasi sicuramente, un match a senso unico in cui si prospetta una goleada dei Tre Leoni. Per una scommessa si può facilmente puntare su 1 più Over. Oppure si può cercare di indovinare uno dei marcatori, con Harry Kane primo indiziato. La vittoria della squadra di Tuchel, comunque, è data quasi per scontata.

