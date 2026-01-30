Andy Brassell: “Tomori è una certezza, ma Kelly è rinato grazie a Spalletti”

Kelly della Juventus è stato convocato dal tecnico della nazionale inglese, mentre Tomori del Milan non ha ricevuto la chiamata

Gianmarco Inguscio Collaboratore 30 gennaio 2026 (modifica il 31 gennaio 2026 | 14:26)

Lloyd Kelly e Fikayo Tomori, potrebbero dare vita a una staffetta per il tecnico della nazionale inglese Thomas Tuchel. Entrambi giocano in Serie A, ma con squadre diverse. Il primo è diventato un punto di riferimento per la difesa bianconera di Luciano Spalletti, mentre il secondo rappresenta solidità per la retroguardia rossonera di Max Allegri.

Kelly, nonostante le difficoltà della scorsa stagione ha finora collezionato 27 presenze fra campionato e coppe, realizzando anche 2 gol e 1 assist. Tomori invece, è al Milan dalla stagione 2020-21 e nel campionato attuale ha preso parte a 29 partite, considerando tutte le competizioni, siglando 2 assist. L'esperto di calcio Any Brassell ha parlato di entrambi i giocatori. Vediamo le sue parole.

Kelly-Tomori, le parole dell'esperto Andy Brassell nei confronti dei difensori — Andy Brassell ha rilasciato un'intervista presso l'emittente radiofonica britannica TalkSPORT, dove ha analizzato nel dettaglio la staffetta tra Kelly e Tomori per un posto tra i convocati di Tuchel in vista dei prossimi Mondiali 2026. L'esperto di calcio ha esordito così: "Riconosco che LIoyd Kelly sta diventando un giocatore importante per la Juventus e soprattutto nelle gerarchie del tecnico Luciano Spalletti. Quindi, se dovessi immaginare che ci sarebbe un posto disponibile per la nazionale inglese, credo proprio che sia Kelly il prescelto rispetto a Fikayo Tomori".

Brassell ha spiegato: "Questo non significa che quest'ultimo non sia un buon giocatore, anzi, al Milan dimostra di essere un ottimo giocatore che ama difendere. Il bianconero invece ha caratteristiche diverse palla al piede e quindi, è più bravo ad avanzare e gestire il pallone anche servendo gli avversari".

Incognita nazionale per i giocatori di Juventus e Milan — Poi ha continuato affermando che la gestione Spalletti sia stata determinante per il percorso di Kelly: "Con l'arrivo di Spalletti è diventato un giocatore diverso. Si esprime davvero bene sul lato sinistro con la difesa a tre. Prima dell'arrivo del nuovo tecnico, la società ha cercato di venderlo più volte nell'ultima sessione di mercato. Invece, adesso, sembra ricoprire un ruolo determinante nella retroguardia juventina. Di Kelly mi piace tanto la sua tecnica. Riesce a controllare la palla in maniera brillante. Penso che lui potrebbe giocare tranquillamente in qualsiasi squadra che lotta per le posizioni di vertice e confermo che il suo passaggio in Italia ha avuto soltanto nell'ultimo periodo un risvolto positivo".

Sulla possibilità di giocare con la divisa della nazionale inglese: "Credo che possa riuscire a farsi strada anche in nazionale. Dopo un periodo difficile dove la sua carriera sembrava sfortunata anche prima di approdare in Italia, adesso sta dimostrando le sue qualità e non mi sorprenderebbe una convocazione in nazionale da parte di Tuchel. Tomori dunque resta una certezza in casa Milan, ma Kelly, è la vera sorpresa della Juventus".