Un giocatore dal potenziale infinito che però non è riuscito mai a trovare, negli ultimi anni, la quadra: chissà che a Montecarlo non possa dimostrare il suo grande talento

Alessandro Savoldi 1 luglio - 16:19

Il Monaco è scatenato sul mercato: prima Pogba, ora Ansu Fati. Il giovane spagnolo, dopo diverse stagioni difficili, proverà a ripartire dal Principato. Al ritorno in Champions League sette anni dopo l’ultima volta, la società biancorossa si prepara ad accogliere Fati. Il trasferimento è in prestito dal Barcellona, con una cifra piuttosto abbordabile per il diritto di riscatto: 11 milioni di euro.

Ansu Fati con la maglia del Monaco. (Foto di AS Monaco)

La carriera di Ansu Fati: dai record di precocità agli infortuni — Ansu Fati è un nome che attira l’attenzione sin dalle giovanili. Inizialmente erede designato di Messi, uno dei tanti a essere accostati a questo titolo a dir la verità, la sua carriera non ha spiccato il volo come ci si aspettava. L’esordio in prima squadra a 16 anni e 298 giorni nel 2019, poi il record di precocità come marcatore più sempre della storia del club: la strada sembrava segnata. Fati era colui che avrebbe dovuto ricevere il testimone della Pulce. La stagione 2019-2020 si chiude alla grande, così come si apre in modo ottimale anche quella seguente. Il 7 novembre 2020 però il ginocchio sinistro fa crack: lesione del menisco, per Fati è una mazzata tremenda.

Dopo quasi un anno di stop, rientra il 26 settembre 2021, con la maglia numero 10 di Messi sulle spalle. La fiducia del club e dell’ambiente nei suoi mezzi è quindi intatta. Poi a novembre un altro problema, muscolare questa volta, lo tiene fermo due mesi. Al rientro, a gennaio, altri tre mesi ai box per una ricaduta. Due stagioni maledette, per un totale di 25 partite giocate in 24 mesi.

Poi la stagione 2022-2023, quella di una parziale rinascita. Fati gioca 51 partite e segna 10 gol, secondo miglior marcatore dell’annata blaugrana, che si chiude con il titolo di Spagna. I vertici societari decidono però di girarlo in prestito l’anno seguente, in Inghilterra. Lo accogliere il Brighton, dove non lascia un grande ricordo. Poco spazio anche nella trionfale stagione 2024-2025 del Barcellona: undici presenze, zero gol e pochissime soddisfazioni personali.

La carriera di Ansu Fati riparte da Montecarlo e dallo Stade Louis II. Quando si parla dell’attaccante di origine guineana spesso ci si dimentica che si tratta di un classe 2002. Un ragazzo che non ha ancora compiuto 23 anni, che sicuramente ha perso anni importanti a causa dei problemi fisici, ma che comunque resta giovane e con grandissimo potenziale. A Monaco cercherà di ripartire, in un ambiente sicuramente con meno pressioni rispetto al club dove è cresciuto. Chissà che, nella roulette del casino monegasco, la pallina non possa fermarsi proprio sul suo numero.