Alla vigilia del match contro il Siviglia , ha parlato in conferenza stampa il tecnico del Barcellona Hans-Dieter Flick rispondendo pronti via ad una domanda sugli arbitri in Spagna , finiti nel mirino dopo i recenti comportamenti della capolista della Liga: "A volte mi piacerebbe poter parlare con gli arbitri , anche se le decisioni che prendono non possono essere cambiate. Credo che sarebbe un'opzione da perseguire, ma il loro lavoro è molto tosto. Se si vuole fare qualcosa comunque, saremo aperti al cambiamento".

Un altro tema caldo affrontato è stato quello relativo ad Ansu Fati , il numero 10 blaugrana che continua a rimanere fuori dalle convocazioni dell'ex ct della Germania: "Con Ansu Fati abbiamo un piano: ci sediamo a parlare e poi vediamo cosa succede. Ansu sta migliorando , domani decideremo la lista dei convocati in base alle opzioni disponibili. Sono out invece Ter Stegen , Christensen e Bernal".

Come gestire il turnover?

Visualizza questo post su Instagram

"Abbiamo 17 /18 giocatori che possono avere ampio minutaggio, sono molto contento della squadra e si respira una bella atmosfera nello spogliatoio. Tutti vogliono mettersi in luce, mostrare quanto valgono: per me è fantastico. Adesso dobbiamo focalizzarci sul Siviglia, poi vedremo come gestire le settimane piene di impegni. È fondamentale che i giocatori riposino qualche giorno, è importante per il corpo e per la mente. Senza partite durante la settimana, però, possiamo allenarci meglio".

Sul rinnovo di contratto — "Non mi sento e non sono sotto pressione. Mi piace lavorare con questa squadra e per questo club. Abbiamo un grande potenziale e lo vedo ogni giorno nei calciatori de La Masia. Ho ancora tempo, un altro anno e poi vedremo. Una stagione per un allenatore è un sacco di tempo".

Sul finire non poteva mancare una domanda sul derby di Madrid, in programma questa sera alle ore 21:00 al Santiago Bernabeu: "Guarderò la partita sì, è sicuramente interessante, una delle migliori sfide in Europa". Infine una battuta sul "calderone" del Ramón Sánchez-Pizjuán: "So bene che l'atmosfera di Siviglia è incredibile, lo era anche nei primi minuti a Valencia (in Copa del Rey, gara vinta per 5-0 dai ragazzi di Flick, ndr) , ma vogliamo fare il nostro calcio, sempre con il nostro stile. Ogni partita ripartiamo da zero".