Ansu Fati continua a essere uno dei talenti più seguiti del calcio europeo. Il giovane spagnolo oggi gioca nel Monaco in Ligue One. L'esterno è uno dei tanti giocatori cresciuto nel vivaio del Barcellona. La sua storia da "predestinato" ha dovuto fare i conti con i continui infortuni che non gli hanno permesso di crescere in maniera esponenziale. Al suo esordio, gli adetti ai lavori, parlavano del "nuovo Messi". A tal proposito in un'intervista rilasciata al quotidiano Marca, Fati ha sottolineato tutti i momenti vissuti nel club blaugrana, facendo un punto sui suoi obiettivi futuri.

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MADRID, SPAGNA - GENNAIO 20: Ansu Fati dell' AS Monaco si riscalda prima della partita di UEFA Champions League 2025/26 League nel match tra Real Madrid C.F. e AS Monaco all' Estadio Santiago Bernabeu il 20 Gennaio, 2026 in Madrid, Spagna. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

Il percorso al Barcellona

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Nonostante gli innumerevoli infortuni,resta uno dei giocatori più giovani a esordire con la maglia del Barcellona. Un percorso che lo ha caratterizzato molto, facendolo crescere sotto ogni punto di vista. Lo spagnolo è stato il più giovane marcatore del Club in: agiorni siglò il primo gol con la casacca. A spiegare il suo percorso di crescita è stato il giocatore stesso:"Ricordo ancora le parole che mi dicevanon le dimenticherò mai, mi fece capire che il calcio fosse solo un gioco e così andava preso. Dovevo pensare solo a divertirmi, senza avere ansie e paure. Leo è stato fondamentale per me e per la mia avventura nel Club. Ero il più piccolo, tutti avevano una parola di conforto per me, questa cosa era incredibile. Da, tutti mi incoraggiavano, mi dicevano di continuare su quella strada e anche se avessi sbagliato loro erano pronti a proteggermi. Erano fantastici, è stato un piacere lavorare con loro. Da un giorno all'altro mi sono ritrovato in prima squadra, ero felicissimo".

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I continui infortuni: un vero e proprio incubo

Nonostante numeri da capogiro, lo spagnolo ha sempre dovuto affrontare un grosso problema:. La sua carriera è stata sancita da un infortunio gravissimo al ginocchio che bloccò la sua ascesa. Ora, Ansu Fati, sembra essere tornato ai suoi livelli. Infatti la sua stagione al momento è considerata positiva:. Ma la paura di fermarsi è sempre dietro l'angolo:"Al Barca mentre ero al top della mia forma, è arrivato il grave infortunio, all'inizio non sapevo che fare, poi ho capito che tutto fa parte del gioco e devi imparare a sopportare tutto. Ora lavoro per non infortunarmi più, è il mio desiderio più grande perchè voglio dimostrare tutte le mie qualità. So che un giorno tutto finirà e voglio che tutti abbiano un ricordo bellissimo di me".

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