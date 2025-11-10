Una mossa che mira a fondere la stabilità della leadership attuale con la potenza finanziaria: Miguel Marín ed Enrique Cerezo manterranno le loro rispettive cariche di Consigliere Delegato e Presidente.

Samuele Dello Monaco 10 novembre 2025 (modifica il 10 novembre 2025 | 16:23)

L'Atletico Madrid ha ufficializzato una svolta storica nella sua struttura proprietaria. Il club colchonero ha annunciato di aver raggiunto un accordo strategico con Apollo Sports Capital (ASC), il braccio di investimento sportivo del colosso finanziario statunitense Apollo Global Management. L'operazione vedrà ASC diventare il nuovo azionista di maggioranza del club, segnando l'inizio di un capitolo potenzialmente rivoluzionario per la società.

Sebbene i termini finanziari esatti non siano stati resi pubblici in tutti i loro dettagli, le cifre che circolano sono sbalorditive. L'accordo, come suggerito da fonti vicine all'operazione, si basa su una valutazione complessiva del club che supera i 2,5 miliardi di euro. Acquisendo una quota di maggioranza, stimata tra il 51% e il 55% delle azioni, l'apporto di capitale da parte di Apollo si aggirerebbe intorno a 1,3 miliardi di euro.

Gli obiettivi della nuova società — Questa massiccia iniezione di liquidità non comporterà uno scossone ai vertici. L'accordo, infatti, garantisce la continuità gestionale: Miguel Marín ed Enrique Cerezo manterranno le loro rispettive cariche di Consigliere Delegato e Presidente, rimanendo inoltre come azionisti di minoranza. Una mossa che mira a fondere la stabilità della leadership attuale con la potenza finanziaria di Apollo Sports Capital.

Da un lato, i nuovi capitali serviranno a rafforzare la competitività sportiva della prima squadra, permettendo investimenti mirati per mantenere l'Atletico ai vertici del calcio spagnolo ed europeo. Dall'altro, i fondi saranno cruciali per finanziare l'ambizioso progetto della "Ciudad del Deporte". Il nuovo centro sportivo e di intrattenimento, che sorgerà nei pressi dello stadio Riyadh Air Metropolitano, è visto come un asset strategico per la crescita e la diversificazione dei ricavi del club. L'operazione, soggetta alle consuete approvazioni normative, dovrebbe concludersi formalmente entro il primo trimestre del 2026.

L'esperienza di Al Tylis e il futuro all'Atletico Madrid — Di seguito le dichiarazioni del CEO di ASC, Al Tylis: "Avendo posseduto o investito in molte squadre e campionati nel corso degli anni, so in prima persona quanto Apollo Sports Capital sarà preziosa per il mercato. Offriamo capitale paziente, ampie reti e una gamma di soluzioni. Il team di Apollo vanta una vasta esperienza negli investimenti in questo ecosistema e insieme ci impegniamo a costruire qualcosa di duraturo nel mondo dello sport".

Al Tylis, CEO di Apollo Sports Capital, è proprietario del Club Necaxa, una squadra di calcio messicana i cui soci includono l'attrice Eva Longoria e gli attori Ryan Reynolds e Rob McElhenney. Tylis vanta anche esperienze con il club colombiano La Equidad e il Brooklyn Pickleball Team. È inoltre membro dei consigli di amministrazione di G2 Esports, della United Pickleball Association e di Canvas Property Group.