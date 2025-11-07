Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida de LaLiga

Lorenzo Maria Napolitano 7 novembre - 18:30

L'Atlético Madrid, dopo un inizio difficile di stagione, è riuscito a rimettersi in carreggiata e adesso è al quarto posto nel campionato spagnolo. A soli tre punti dal Barcellona. La prossima sfida della squadra di Simeone sarà contro il Levante: il match si disputerà domani, 8 novembre, alle 18:30. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Atletico Madrid-Levante, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis — Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.

Un’occasione perfetta per godersi Atletico Madrid-Levante ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione del campionato spagnolo in tempo reale.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Atletico Madrid-Levante” nella sezione Live Streaming.

Come arrivano al match le due squadre — Settimana perfetta per l’Atletico di Simeone, vittorioso sia in campionato contro il Siviglia che in Champions contro l’USG. Il tecnico elogia la squadra e soprattutto Julian Alvarez, ormai leader indiscusso e titolare fisso in attacco. Restano dubbi su chi lo affiancherà tra Sorloth, Griezmann e Almada, mentre Giuliano e Nico convincono sulle fasce. Brutta notizia in difesa: out Le Normand, al suo posto giocherà Gimenez con Lenglet.

Di fronte l'Atlético, che si è ripreso alla grande dopo un inizio campionato complesso, ci sarà il Levante. Arriaga ha segnato il gol del momentaneo pareggio contro il Celta Vigo, esultando con un bacio alla maglia per ringraziare tifosi e squadra. Nonostante la rete, il Levante ha perso allo scadere, restando fermo a 9 punti in classifica. Calero deve fare i conti con l’espulsione di Vencedor e un Eyong nervoso dopo l’errore dal dischetto, ma l’attaccante sarà comunque titolare. Rientra Morales, in ballottaggio con Brugue per una maglia.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Levante — L'Atlético Madrid proseguirà la sua stagione nel segno della continuità, dopo essere riuscito a trasformare le sue buone prestazioni in risultati concreti e positivi. Dall'altro lato del campo, però, avrà una squadra altrettante solida e arcigna, che punta a strappare punti nonostante non parta come favorita.

Atlético Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Gimenez, Lenglet, Hancko; Giuliano, Barrios, Koke, Nico; Alvarez, Griezmann. Allenatore: Simeone.

Levante (4-2-3-1): Ryan; Toljan, Elgezabal, Moreno, Sanchez; Arriaga, Olasagasti; Garcia, Alavrez, Brugue; Eyong. Allenatore: Calero.

Non perdere Atletico Madrid-Levante, tra le sfide più avvincenti della prossima giornata de LaLiga, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.