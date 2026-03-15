Il talento dei Blancos stupisce tutti con un tiro incredibile da metà campo, conquistando tifosi e addetti ai lavori e confermandosi tra le promesse più brillanti del calcio Europeo

Vincenzo Di Chio 15 marzo 2026 (modifica il 15 marzo 2026 | 16:32)

Il giovane talento turco Arda Guler, appena 21 anni, sta confermando di poter diventare uno dei nomi più importanti del calcio europeo. Nella partita di ieri tra Real Madrid ed Elche, il centrocampista ha segnato un gol straordinario da circa 60 metri, superando il portiere avversario e chiudendo il match per il definitivo 4-1 per i padroni di casa. Blancos che adesso si trovano ad un solo punto dalla capolista Barcellona in attesa che quest'ultima giochi la sua sfida casalinga contro il Siviglia.

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Gol da record e classe pura: Arda Guler entra nella storia della Liga — Una giocata spettacolare che non solo ha deciso la partita, ma ha messo in mostra tutte le potenzialità e la sicurezza di chi sa già farsi valere ai massimi livelli. Analisti e appassionati hanno subito sottolineato l'importanza del tiro: secondo Alexis Masterchip - esperto di statistiche calcistiche - si tratta del gol più lontano nella storia della Liga, alla pari con il famoso tiro di Antonio Josè per il Numancia contro il Siviglia nel 2004.

Numeri e record che confermano come Guler stia rapidamente diventando uno dei protagonisti più attesi della stagione spagnola. Nonostante qualche mugugno da parte di alcuni tifosi, i numeri del talento turco in questa stagione parlano chiaro: 28 presenze su 28 partite (di cui 22 da titolare) impreziosita da 4 gol e 13 assist.

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La stagione di un talento già maturo — Oltre al gol storico, Arda Guler sta dimostrando costantemente grande qualità in campo. La sua capacità di leggere il gioco, la precisione nei passaggi e il fiuto del gol lo rendono un elemento determinante in ogni partita. Ogni apparizione rafforza la sua reputazione come giovane promessa capace di incidere così tanto in un campionato ostico come quello spagnolo e in una squadra così gloriosa come il Real Madrid.

Le statistiche parlano chiaro: pochi giocatori sotto i 22 anni hanno già lasciato un segno così evidente in questa stagione. Il gol da 60 metri contro l'Elche è solo l'ultimo esempio della freddezza e della tecnica di Arda Guler, che continua a sorprendere tifosi e addetti ai lavori, confermandosi un vero e proprio crack per il calcio europeo. Inoltre, il centrocampista ha detto di essere molto felice per la rete, sottolineando quanto sia speciale segnare un gol di tale bellezza in uno Stadio come il Bernabeu, aggiungendo con ironia: "Non provateci a casa".

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