Un Corberan piuttosto deluso dalla prestazione dei suoi ragazzi analizza la sconfitta subita dalla Real Oviedo. Il tecnico lamenta la scarsa tenuta prestativa che ha impedito di ottenere un risultato migliore.

Francesco Lovino Redattore 15 marzo - 13:33

Corberan, allenatore del Valencia, si è presentato ai microfoni di DAZN molto infastidito dopo il ko di misura contro il Real Oviedo. La sua indignazione nasce dalla scarsa collaborazione della squadra che, a detta sua, non riesce ad esprimersi con continuità. Della gara nella sua interezza, infatti, appena 35 o 40 minuti sarebbero stati giocati bene. Un dato che sconforta il tecnico e allarma l'ambiente: serve una scossa immediata.

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Valencia, così non va! Parola di Corberan Ammettendo che gli avversari siano stati superiori, Carlos Corberan ha sottolineato l'incapacità dei suoi ragazzi di reagire. In generale la gara è stata giocata non come l'allenatore dei bianconeri si aspettava. "La partita in generale non è stata buona; direi che è stata disastrosa", così il tecnico a DAZN. "Abbiamo sprecato 50 o 55 minuti di partita e questo ci è costato non andarcene con il risultato che volevamo. Perciò, la sensazione che abbiamo è di essere molto impauriti, di qualcosa che per noi è difficile da accettare: non essere al massimo della forma e non rendere come possiamo. Insomma, non siamo stati all'altezza della partita".

Per l'allenatore non è una questione difensiva o offensiva. La sua squadra sembra essere mancata in ogni reparto del campo: "Direi che per tutto il primo tempo la squadra è stata innocuain attacco e non eravamo né solidi né aggressivi in difesa. Quando giochiamo così male, è molto difficile vincere contro qualsiasi squadra."

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Corberan sulla stagione del Valencia: "Sono il responsabile" — In conferenza stampa, è stato fatto notare a Corberan che non si è trattata della prima volta quest'anno di una squadra che pecca nell'atteggiamento e/o nella prestazione. Sul tema si è espresso così: "La persona responsabile di ciò che accade in campo è sempre l'allenatore, suppongo. Per 55 minuti Valencia non è stato all'altezza della partita. Era molto tempo che il team non mostrava questa mancanza di carattere o personalità e la non applicazione di molti concetti non ci hanno permesso di gestire il gioco come avremmo dovuto".

Nonostante questo, rimane convinto che la sua squadra volesse questi 3 punti, ma non ha meritato di portarne a casa nemmeno uno: "Stavamo giocando per tre punti che erano preziosi, necessari, molto importanti per tutto. Erano tre punti che il Valencia voleva. Siamo rimasti molto feriti perché per noi questi tre punti erano preziosi per tutto."

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