LaLiga

LaLiga, il Valencia scaccia la crisi e torna a vincere in rimonta…tre anni dopo

Valencia rimonta
È la prima rimonta dopo tre anni e vale la seconda vittoria consecutiva per la squadra di Corberán, a +7 dalla zona retrocessione

Tutto faceva pensare a un film già visto, invece, dieci minuti dopo che i tifosi esasperati avevano intonato "Corberan dimettiti!", il Valencia ha ribaltato la partita. Segna Hugo Duro dal dischetto, firmando una rimonta combattuta fino all'ultimo, la prima in in tre anni. E lo stadio Mestalla tira un enorme sospiro di sollievo. Per risalire all'ultima volta in cui era successo, del resto, bisogna tornare alla prima stagione di Ruben Baraja in panchina, in un match cruciale contro il Valladolid.

    • Il Valencia rimonta, la retrocessione può attendere

    Valencia-Alaves 3-2, questo il verdetto del tabellino. Il match, valido per la 27^ giornata di campionato, era cruciale per la squadra guidata da Carlos Corberan: seconda vittoria di fila, uno strappo forse decisivo per scongiurare lo spettro retrocessione. Ora, il Valencia si trova in dodicesima posizione con 32 punti, a +7 dalla zona a rischio della classifica. E allora, perché tanto pessimismo?

    L'inizio di stagione del club giallorosso era stato pessimo, ma soprattutto erano passate ben 109 partite dall'ultima rimonta. Il tempismo, questa volta è stato notevole: da uno svantaggio per 1-2, i padroni di casa  sono passati a 3-2 con due reti segnate nei minuti di recupero rispettivamente da Cornet 90' e, appunto, da Hugo Duro al 9' di recupero.

    Oltre ad aver rinfrancato il morale, questa vittoria segna un cambio di passo per la squadra, che negli ultimi cinque incontri ha totalizzato due sconfitte e tre vittorie, e che ora sembra finalmente pronta a dare una svolta alla seconda parte di stagione.

