Jacopo del Monaco 22 febbraio 2026 (modifica il 22 febbraio 2026 | 13:02)

In Spagna, dal 1986, va in scena il derby della Comunità Valenciana tra il Villarreal ed il Valencia. Proprio i due club citati, infatti, si affronteranno nel corso della giornata odierna in occasione della giornata numero 25 della Liga Spagnola. Nella gara d'andata disputata al Mestalla nel mese di ottobre, il Submarino Amarillo ha vinto 0-2 grazie al calcio di rigore di Gerard Moreno ed alla rete di Comesaña. L'incontro di oggi, che si disputerà presso l'Estadio de la Ceramica, avrà inizio alle ore 21:00 e metterà in palio tre punti importanti. In attesa del fischio d'inizio, riviviamo insieme il primo derby regionale tra queste due squadre.

La prima sfida ufficiale tra il Villarreal ed il Valencia nel 1986 — Per gran parte della sua storia calcistica, il Villarreal ha militato nelle serie minori spagnole ed infatti ha giocato per la prima volta nella massima divisione nazionale nella stagione 1998/1999. Il Valencia, dal canto suo, ha partecipato a molte più edizioni della Liga e ha conquistato il titolo di Campione di Spagna sei volte, l'ultimo risalente alla stagione 2003/2004. Tra il 1953 ed il 1981, i due club hanno giocato contro in quattro occasioni, ma erano tutte delle amichevoli, tre delle quali vinte dai Blanquinegros. Per il primo match in una competizione ufficiale tra le due squadre bisogna andare al 1986, per la precisione al 17 settembre di quell'anno.

In quel giorno di quarant'anni fa, i due club della Comunità Valenciana hanno giocato contro in occasione del primo turno della Copa del Rey, vale a dire la coppa nazionale. Presso il Madrigal, oggi noto come Estadio de la Ceramica, il punteggio si sblocca soltanto negli ultimi minuti della prima frazione di gioco. Al minuto 40, infatti, ha segnato l'attaccante del Valencia Antonio Montes. In un incontro molto equilibrato, il Villarreal ha iniziato ad accusare i primi segni di stanchezza durante la ripresa. All'86esimo minuto di gioco, approfittando in un errore del portiere avversario Serna, i padroni di casa hanno trovato con l'attaccante Monllor la rete dell'1-1. Con questo risultato al termine dei 90 minuti, i due club hanno giocato anche i supplementari.

Allo scadere del primo tempo supplementare, per la precisione al minuto 101, Els Che torna in vantaggio grazie al gol dell'attaccante Pedro Alcañiz. Agli sgoccioli della partita che vale il passaggio del turno in coppa, precisamente al 119', il risultato cambia ancora. Il Submarino Amarillo, infatti, ha segnato la rete del 2-2 grazie a Honorio su assist di Monllor. Le due squadre, quindi, sono andate ai calci di rigore per decidere chi avrebbe passato il turno di coppa. Nonostante gli errori di Honorio e Monti, il Villarreal ha battuto i Blanquinegros grazie al rigore decisivo di Adriano e le due parate di Clemot.