Le due squadre si affronteranno alle ore 21:00 di domani sera e la sfida metterà in palio tre punti importanti ai fini della classifica

Jacopo del Monaco 21 febbraio - 20:00

Tra gli incontri che andranno in scena nella giornata di domani figura anche quello che metterà di fronte il Villarreal ed il Valencia. Le due squadre, infatti, si sfideranno in occasione della venticinquesima giornata della Liga Spagnola. La partita avrà inizio alle ore 21:00 e si disputerà presso l'Estadio de la Ceramica. In attesa del fischio d'inizio, vediamo insieme le statistiche riguardanti i precedenti del derby della Comunità Valenciana.

Villarreal-Valencia, i precedenti — I padroni di casa allenati da Marcelino, in questo momento, occupano il terzo posto in classifica avendo totalizzato 48 punti e nell'ultima partita di campionato ha vinto un altro derby, quello del recupero della sedicesima giornata disputato in casa del Levante grazie alla rete di Georges Mikautadze al minuto 57. La squadra ospite guidata da Carlos Corberán, dal canto suo, si trova alla quindicesima posizione con 26 punti. Nell'ultima giornata della massima divisione spagnola, i Blanquinegros hanno vinto 0-2 in trasferta contro il Levante coi gol di Ramazani e Sadiq.

Domani sera le due squadre giocheranno contro per la 62esima volta nella loro storia. I primi due derby tra il Submarino Amarillo ed Els Che risalgono alla stagione 1992/1993 in occasione dei quarti di finale della Copa del Rey. In quei match, il Valencia ha vinto sia all'andata (1-2) che al ritorno (6-0). Tra l'altro, i due club hanno giocato contro in due edizioni di Coppa UEFA/Europa League. In entrambi i casi, Els Que hanno avuto la meglio: 2003/2004 in semifinale e 2018/2019 ai quarti. Ad oggi, i Blanquinegros hanno portato a casa 25 vittorie, di cui l'ultima risalente alla partita vinta 3-1 datata 2 gennaio 2024. Il Villarreal, invece, ha vinto in ventitré occasioni mentre le gare terminate in parità sono a quota tredici. Il Valencia ha dalla sua parte anche i gol segnati: 84 contro i 74 dei correggionali.

Le statistiche del derby in campionato — Fino ad oggi, si contano 51 partite nella massima competizione spagnola tra i club provenienti dalla Comunità Valenciana. In questo caso, il Villarreal ha dalla sua parte le statistiche avendo ottenuto 22 vittorie, quattro in più rispetto ai suoi avversari di domani sera mentre gli incontri terminati in pareggio sono stati undici. Nella scorsa stagione, i due derby regionali sono terminati 1-1 sia all'andata disputata al Mestalla che al ritorno giocato presso l'Estadio de la Ceramica. Nel girone d'andata della Liga attualmente in corso, il Submarino Amarillo ha vinto 0-2 al Mestalla grazie alle reti di Gerard Moreno e Santi Comesaña.

Prendendo in considerazione soltanto le partite di campionato giocate in casa del Villarreal, ci sono stati 25 derby tra i due club. Il Submarino Amarillo sa come sfruttare il fattore campo avendo collezionato ben quindici vittorie e sei pareggi. Il Valencia, fuori casa, ha vinto soltanto in quattro occasioni contro gli avversari di domani sera e l'ultimo successo risale alla stagione 2016/2017. Il 21 gennaio di nove anni fa, i Blanquinegros hanno battuto il Villarreal 0-2 grazie alle reti segnate nel corso della prima frazione di gioco, precisamente tra il 35' ed il 42', da Carlos Soler e Santi Mina.