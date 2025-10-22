Dopo settimane di fuoco, caratterizzate da polemiche e contestazioni, è arrivata la spiegazione dei giocatori dell' Atletico Tucuman. La squadra, alla terza sconfitta nelle ultime quattro partite del campionato di Clausura, ha deciso di rilasciare un comunicato sull'attuale situazione e lo scarso rendimento. Come si legge dalle dichiarazioni, i giocatori denunciano una totale mancanza di sostegno da parte della dirigenza .

Nel comunicato, l'accento è stato posto sulle problematiche che più preoccupano i calciatori: "Siamo preoccupati per il trattamento e l'assistenza offerti ai dipendenti del club, persone che lavorano duro e con impegno ogni giorno. Sentiamo anche la mancanza di supporto da parte della dirigenza, che è quasi inesistente". La nota dei calciatori si è conclusa con le scuse verso i tifosi: "La decisione di non allenarci è stata presa dopo aver cercato più volte di raggiungere un'intesa attraverso il dialogo. Era un modo per esprimere il nostro malcontento. Cerchiamo di risolvere tutto internamente e con rispetto, come è giusto che sia".