Dopo settimane di fuoco, caratterizzate da polemiche e contestazioni, è arrivata la spiegazione dei giocatori dell'Atletico Tucuman. La squadra, alla terza sconfitta nelle ultime quattro partite del campionato di Clausura, ha deciso di rilasciare un comunicato sull'attuale situazione e lo scarso rendimento. Come si legge dalle dichiarazioni, i giocatori denunciano una totale mancanza di sostegno da parte della dirigenza.
La polemica
Argentina, comunicato dei giocatori del Tucuman contro la propria dirigenza
Le parole dei giocatori del Tucuman—
La decisione di rilasciare un post congiunto tra tutti i giocatori è arrivata al termine della partita contro il San Lorenzo, dopo aver abbandonato lo stadio Monumental José Fierro tra insulti e banconote lanciate contro di loro: "Vogliamo chiarire che non si tratta di una rivendicazione economica, come la dirigenza ha cercato di far credere . Il nostro malcontento nasce da un accumulo di questioni che sappiamo essere fondamentali per la crescita dell'Atlético Tucumán come istituzione".
Nel comunicato, l'accento è stato posto sulle problematiche che più preoccupano i calciatori: "Siamo preoccupati per il trattamento e l'assistenza offerti ai dipendenti del club, persone che lavorano duro e con impegno ogni giorno. Sentiamo anche la mancanza di supporto da parte della dirigenza, che è quasi inesistente". La nota dei calciatori si è conclusa con le scuse verso i tifosi: "La decisione di non allenarci è stata presa dopo aver cercato più volte di raggiungere un'intesa attraverso il dialogo. Era un modo per esprimere il nostro malcontento. Cerchiamo di risolvere tutto internamente e con rispetto, come è giusto che sia".
Il finale di stagione—
Dopo le cinque sconfitte in sette partite, che hanno relegato la squadra al decimo posto, l'Atletico Tucuman si appresta ad affrontare l'ultimo trittico di partite della fase Clausura del campionato argentino. Dalle partite contro Independiente, Godoy Cruz e Lanus, attualmente tutte in una posizione superiore, passano le chance di entrare fra le prime otto.
