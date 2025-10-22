Oltre alle dichiarazioni dell'organo calcistico, sono arrivate anche le dichiarazioni da parte dell'Unione Europea

22 ottobre 2025

Ad inizio mese, una contrariata UEFA aveva accettato la proposta della Liga di far disputare Villarreal-Barcellona a Miami nel mese di dicembre. Tuttavia, nel corso della giornata di ieri, il campionato spagnolo ha cambiato idea annullando così la trasferta statunitense. Tra le tante dichiarazioni su quanto accaduto, sono arrivate anche quelle della UEFA, la quale ha accolto in maniera positiva questa decisione.

Le dichiarazioni della UEFA riguardanti la partita tra Villarreal e Barcellona — Dall'approvazione della UEFA "via eccezionale" e l'ufficialità del presidente della Liga Javier Tebas, adesso si è arrivati ad una situazione completamente ribaltata. I vertici della massima competizione spagnola, nella giornata di ieri, hanno deciso di annullare il viaggio a Miami per Villarreal e Barcellona, che avrebbero dovuto giocare in Florida una partita di campionato. A parte la mancanza di tempo per organizzare il tutto, il vero motivo di questa decisione sta nella dura protesta dei giocatori della Liga. Oggi, la UEFA ha rilasciato una dichiarazione ufficiale su quanto accaduto, accogliendo positivamente la scelta fatta: "Accogliamo con favore la decisione della Liga. La nostra posizione sulle partite dei campionati nazionali disputate all'estero resta chiara".

Micaleff: "È una vittoria per tifosi e giocatori" — La notizia riguardante l'annullamento della partita a Miami tra il Submarino Amarillo ed il Barça ha generato reazioni positive anche presso la sede dell'Unione Europea. Glenn Micaleff, Commissario Europeo per l'equità intergenerazionale, i giovani, la cultura e lo sport, sul suo profilo X ha commentato la decisione della Liga e ha concluso il post mandando un messaggio alla Serie A, visto che la partita tra Milan e Como di febbraio si dovrebbe giocare a Perth, in Australia.

Le parole del Commissario Europeo: "Accolgo con favore la decisione della Liga di annullare la partita di Miami. Una vittoria per i tifosi, i giocatori e le tradizioni che rendono speciale il calcio europeo. Si tratta di una forte affermazione del modello sportivo europeo e dei valori che esso rappresenta. Dobbiamo continuare a lavorare insieme alle leghe, ai club e alla UEFA per salvaguardare l'integrità, la concorrenza leale e il legame tra i club e le loro comunità. Confido che la Serie A rifletterà su questo approccio. Mantenere il nostro gioco radicato in Europa rafforza tutti".