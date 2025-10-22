Il numero uno della massima competizione spagnola ha parlato di un'occasione persa, lanciando anche una frecciatina a qualcuno

Jacopo del Monaco 22 ottobre - 11:50

Proprio ad inizio mese, il presidente della Liga Javier Tebas aveva ufficializzato la trasferta a Miami del match tra Villarreal e Barcellona. Tuttavia, ieri sera i canali della massima competizione spagnola hanno annunciato l'annullamento della proposta da loro avanzata mesi fa. In seguito alla pubblicazione del comunicato ufficiale, Tebas ha rilasciato una dichiarazione tramite il suo profilo X.

Villarreal-Barcellona, Tebas: "Chi parla d'integrità, la mette in dubbio da anni" — Nonostante la ferma contrarietà sulla proposta, la UEFA ha dato l'ok per far disputare la partita tra il Villarreal ed il Barcellona a Miami. Tebas, presidente del campionato spagnolo, aveva anche ufficializzato ciò parlando di un "passo storico". Ieri sera, però, la Liga ha deciso di fare dietrofront annullando la trasferta statunitense prevista nel mese di dicembre. Oltre al poco tempo a disposizione per organizzare il tutto, il motivo principale di questa decisione sta nella dura protesta da parte della maggior parte dei calciatori che militano nel campionato spagnolo.

Sul proprio profilo X, Tebas ha rilasciato una lunga dichiarazione su quanto accaduto ieri sera. Ecco le parole del presidente della Liga: "UN'OCCASIONE PERSA PER IL CALCIO SPAGNOLO. Oggi il calcio spagnolo ha perso un'opportunità per progredire, proiettarsi nel mondo e rafforzare il proprio futuro. Si invoca la difesa della 'tradizione' da una visione chiusa e provinciale, mentre le vere tradizioni del calcio europeo sono minacciate dalle decisioni delle istituzioni che lo governano, che anno dopo anno distruggono i campionati nazionali, vero motore dell'industria calcistica in Europa, di fronte all'ingenuità e alla passività dei governanti europei che non sanno distinguere l'irrilevante dall'essenziale. Si parla di 'integrità della competizione' da parte di coloro che da anni mettono in discussione quella stessa integrità, facendo pressione su arbitri e governanti, costruendo racconti distorti o utilizzando la pressione politica e mediatica come strumento sportivo".

Tebas: "Desidero ringraziare i due club per impegno e generosità" — In seguito, il numero uno della Liga ha voluto concludere scrivendo: "Altri, forse inconsapevolmente e in buona fede, sono stati trascinati in dibattiti su una questione già affrontata nel 2018, in cui quella presunta 'informazione' era solo una scusa per porre fine al progetto".

"Desidero ringraziare il Villarreal ed il Barcelona per il loro impegno e generosità nel partecipare ad un progetto che mirava soltanto alla crescita della nostra competizione. Non pensavano a se stessi, pensavano a tutti. LaLiga continuerà a lavorare, con rigore e convinzione, affinché il calcio spagnolo rimanga competitivo, affrontando coloro che cercano di distruggerlo, ma sempre nel rispetto delle sue radici e garantendone la sostenibilità. Il calcio spagnolo merita di guardare al futuro con ambizione, non con paura. Continueremo a provarci. Questa volta ci siamo andati molto vicini", termina il presidente.