L'annuncio è stato fatto ieri sera dopo le tante proteste dei calciatori del campionato spagnolo, quando il Submarino Amarillo stava giocando contro il City

Jacopo del Monaco 22 ottobre - 09:51

L'allenatore Marcelino ha parlato nuovamente della partita tra il suo Villarreal ed il Barcellona, che avrebbero dovuto giocare a Miami prima di Natale. Tuttavia, ieri sera la Liga ha annunciato la decisione di annullare la trasferta negli Stati Uniti. La maggior parte dei calciatori del campionato spagnolo ha contestato duramente la scelta di giocare fuori Europa. Il comunicato, tra l'altro, è uscito mentre il Villarreal stava giocando contro il Manchester City in Champions League.

Villarreal-Barcellona, Marcelino: "Fare quest'annuncio in un momento così è mancanza di rispetto" — Mentre in tutta Europa si stavano disputando le partite della terza giornata di Champions League, la Liga ha deciso di annullare la trasferta a Miami per il match tra il Villarreal ed il Barcellona. Solo diversi mesi fa, era nata l'idea di giocare all'estero e qualche settimana fa la UEFA, nonostante la ferma contrarietà, aveva accettato la proposta "in via eccezionale". La massima competizione spagnola, avendo notato che molti giocatori ed allenatori hanno contestato in maniera durissima tutto ciò, ha preso la decisione di eliminare definitivamente la trasferta a Miami.

Al momento del comunicato ufficiale, il Villarreal stava giocando contro il Manchester City, contro cui ha perso 0-2 a causa delle reti segnate da Erling Haaland e Bernardo Silva. Al termine della gara contro la squadra di Pep Guardiola, Marcelino ha commentato l'annuncio della Liga: "Io penso che sia una totale mancanza di rispetto rilasciare una dichiarazione di questo tipo durante l'intervallo su qualcosa che era previsto e poi non si farà più. A parer mio è un gesto del tutto irrispettoso nei confronti dei dirigenti del Villarreal, del club, dei professionisti e dei nostri tifosi. D'ora in avanti, il club rilascerà un comunicato ufficiale nella giornata di domani (oggi, ndr) su ciò che pensa. Questo è ciò che io penso".