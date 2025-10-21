Gli andalusi sono ancora alle prese con i seri problemi finanziari e nelle ultime ore qualcuno si è fatto avanti per l'acquisto del club ma la strada è tutta in salita.

Mattia Celio Redattore 21 ottobre - 18:48

Nonostante il Siviglia abbia dato buoni segnali di ripresa, in termini di risultati, in questo avvio di stagione, i problemi finanziari che negli ultimi mesi hanno turbato l'ambiente andaluso non sono ancora risolti. Almeno per adesso la situazione sembra avvia dato una piccola tregua ma è chiaro che tra non molto si dovrà tornare ad affrontare la questione. Proprio per questo, come riporta Mundo Deportivo, qualcuno di importante si sarebbe fatto avanti nelle ultime ore.

Siviglia, uomo d'affari pronto ad acquistare i Rojiblancos: la situazione — Dopo la ripresa sul campo di calcio, per il Sivigliaè tempo di fare lo stesso anche sul campo finanziario. Una partita molto più difficile che per ora ha dato un po' di respiro ora è tempo di prendere la situazione in mano. E' quello che vuole fare Antonio Lappì, imprenditore di Siviglia che, secondo Mundo Deportivo, starebbe seriamente pensando all'acquisto del club andaluso.

Come riporta il quotidiano spagnolo, l'uomo d'affari avrebbe fatto un'offerta ai principali azionisti del Siviglia per prendere il controllo del club. Con il sostegno di un altro imprenditore locale, Federico Quintero, fondatore di El Desmarque, Lappí sta cercando di convincere i maggiori azionisti del club, a partire da José María del Nido Benavente, che detiene il 25% delle azioni, il gruppo Sevillistas de Nervión, composto da José Castro e dalla famiglia Alés e Guijarro, la famiglia Carrión e il gruppo americano che detiene circa il 14%.

Antonio Lappì, una sfida tutta in salita — L'importo offerto non è ancora stato reso noto ma l’operazione risulta complessa a causa dell’enorme investimento richiesto e degli accordi tra gli azionisti, i quali comprendono diritti di trascinamento e pesanti penalità in caso di violazione. Inoltre c'è da combattere anche la forte concorrenza di vari fondi di investimento esteri, che stanno avanzando proposte significativamente superiori, fino a 3.000 euro per azione.

Già durante la sfida contro il Barcellona si sono intensificati i rumors sulla presenza di quattro alti dirigenti di Goldman Sachs, il colosso finanziario americano, che recentemente aveva già concesso enormi prestiti a diversi club spagnoli, incluso il Siviglia, a cui è stato erogato un credito di 108 milioni di euro.

Antonio Lappí, secondo Mundo Deportivo, starebbe cercando di coinvolgere Monchi, un suo grande amico e fidato collaboratore di Del Nido Benavente. L'ex Roma ha dichiarato di avere grande stima per Lappí e Quintero, definendoli “professionisti di alta reputazione”. Recentemente, Monchi ha lasciato il suo ruolo all’Aston Villa e attualmente è impegnato nella creazione di un nuovo club nella sua città natale, dove riveste il ruolo di presidente.