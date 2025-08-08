Chiusura del campo, multe salatissime e tante giornate di squalifica: queste sono state le sanzioni emesse dall'AFA a seguito della brutta rissa in campo tra le due compagini

Mattia Celio Redattore 8 agosto - 11:55

La sfida tra Nueva Chicago e Almirante Brown ha fatto parlare di se non per il risultato finale (3-1 per gli ospiti) ma per quello che è successo dopo il fischio finale. Botte, spintoni e calci tra i giocatori che non certo non hanno lasciato indifferente l'AFA. Proprio nelle ultime ore, infatti, la Federazione Calcistica Argentina ha comunicato le sanzioni relative agli incidenti verificatisi domenica sera allo Stadio Nueva Chicago.

Un momento della rissa tra i giocatori del Nueva Chicago e dell'Almirante Boys

Argentina, mano pensante dopo gli incidenti tra Nueva Chicago e Almirante Brown — Gli incidenti provocati domenica sera nella sfida molto sentita tra Nueva Chicago e Almirante Brown hanno chiamato l'AFA ad intervenire. La partita, che ha visto gli ospiti trionfare per 3-1, è stata caratterizzata da una maxi rissa tra i giocatori avvenuta dopo il fischio finale. Come ricordiamo, a fare scattare la scintilla è stata l'esultanza di Enzo Cardozo, dopo la rete del 3-1 al 95', ritenuta provocatoria dalla squadra di casa. Al fischio finale si è di fatto scatenata una rissa che visto i giocatori protagonisti di calci e spintoni. Sono volati anche cartellini rossi. Rissa continuata anche durante i festeggiamenti dei calciatori dell'Almirante con i propri sostenitori.

A seguito di quelle scena di violenza, l'AFA ha deciso di intervenire con dure sanzioni. In primo luogo, è stata decretata la chiusura dello stadio fino a nuovo ordine. Una decisione che ha scosso letteralmente l'ambiente del Nueva Chicago. Anche diversi giocatori non sono sfuggiti alla severa punizione della Federazione Calcistica Argentina. Mauro Ortíz, Juan Sebastián Mendoza e Sergio Ortíz, dei Nueva Chicago, sono stati squalificati per quattro giornate. Dalla parte di Almirante, Anche Patricio Pizarro ha subito la stessa sanzione, mentre Nelson Rojas è stato fermato per due turni. Come riporta il quotidiano argentino TyC Sport, i club avranno cinque giorni di tempo per presentare ricorso.